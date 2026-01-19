Рейтинг@Mail.ru
Полузащитник ЦСКА перейдет в бразильский "Интернасьонал" - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:13 19.01.2026 (обновлено: 11:22 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/tsska-2068709376.html
Полузащитник ЦСКА перейдет в бразильский "Интернасьонал"
Полузащитник ЦСКА перейдет в бразильский "Интернасьонал" - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Полузащитник ЦСКА перейдет в бразильский "Интернасьонал"
Бразильский футбольный клуб "Интернасьонал" объявил в соцсети X о достижении соглашения с московским ЦСКА о трансфере аргентинского полузащитника Родриго... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T10:13:00+03:00
2026-01-19T11:22:00+03:00
футбол
спорт
родриго вильягра
интернасьонал
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062969265_0:0:2736:1538_1920x0_80_0_0_9330083f2d6f46b3b6699b434a77f092.jpg
https://ria.ru/20260115/chelestini-2068177180.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062969265_101:0:2604:1877_1920x0_80_0_0_3059fa81dad3b8d89e883e166ed36a24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, родриго вильягра, интернасьонал, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Родриго Вильягра, Интернасьонал, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
Полузащитник ЦСКА перейдет в бразильский "Интернасьонал"

Аргентинец Вильягра перейдет из ЦСКА в бразильский "Интернасьонал"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. ПФК ЦСКА (Москва) – "Крылья Советов" (Самара)
Футбол. РПЛ. ПФК ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбол. РПЛ. ПФК ЦСКА (Москва) – "Крылья Советов" (Самара). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Интернасьонал" объявил в соцсети X о достижении соглашения с московским ЦСКА о трансфере аргентинского полузащитника Родриго Вильягры.
Сам Вильягра уже согласовал условия контракта. В ближайшие дни он прибудет в Порту-Алегри для прохождения медицинского обследования и завершения оформления сделки.
Ранее журналист Экрем Конур сообщал, что "Интернасьонал" возьмет Вильягру в аренду с обязательством выкупа за 5 млн евро, если аргентинец примет участие в 60% матчей за команду.
Вильягре 24 года, он перешел в ЦСКА из "Ривер Плейт" в марте 2025 года за 3,7 млн евро. В составе московского клуба аргентинец сыграл 11 матчей во всех турнирах.
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Челестини объяснил, зачем Баринов нужен ЦСКА
15 января, 20:48
 
ФутболСпортРодриго ВильяграИнтернасьоналПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Хоккей
    19.01 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    19.01 19:30
    СКА
    Динамо Минск
  • Хоккей
    19.01 19:30
    Динамо Москва
    Северсталь
  • Футбол
    19.01 22:45
    Лацио
    Комо
  • Футбол
    19.01 23:00
    Эльче
    Севилья
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала