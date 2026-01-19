https://ria.ru/20260119/tsska-2068709376.html
Полузащитник ЦСКА перейдет в бразильский "Интернасьонал"
Полузащитник ЦСКА перейдет в бразильский "Интернасьонал"
Полузащитник ЦСКА перейдет в бразильский "Интернасьонал"
Бразильский футбольный клуб "Интернасьонал" объявил в соцсети X о достижении соглашения с московским ЦСКА о трансфере аргентинского полузащитника Родриго...
Полузащитник ЦСКА перейдет в бразильский "Интернасьонал"
Аргентинец Вильягра перейдет из ЦСКА в бразильский "Интернасьонал"