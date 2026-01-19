Трусова вернулась в фигурное катание: что запланировала чемпионка

Александра Игнатова (Трусова) возвращается в спорт. Заявилась на чемпионат России по прыжкам и, по сведениям РИА Новости Спорт, начала активную работу с Этери Тутберидзе. Что собралась сотворить Русская ракета?

Моду ввела Загитова

Саша удивила публику, ведь казалось, что пауза в спортивной карьере – это всего лишь комфортный переход к ее завершению. Отложенное прощание – все, кто так делал, обратно не возвращался. В этом виде спорта не принято заявлять об уходе прямо, хотя очевидного смысла темнить будто бы нет. Разве что рекламные контракты с формально действующими спортсменами более выгодные, чем с завершившими.

Официально все эти "паузы" чаще всего объясняются тем, что фигурист будто бы "не закрывает дверь" в мир соревнований. Отдохнет, выйдет из соревновательной формы, займется другой деятельностью – и, быть может, его потянет обратно. В подавляющем большинстве случаев – не тянет, но вдруг…

Болельщики перестали тешиться иллюзиями, кажется, еще со времен ухода на "паузу" Алины Загитовой . Тогда, в декабре 2019-го, объявление было торжественным и каким-то сакральным даже – в прямом эфире новостей, с чуть ли не клятвенным обещанием вернуться. Закончилось предсказуемо – пауза затянулась настолько, что объявления о завершении карьеры и не потребовалось вовсе.

С тех пор фанаты будто бы перестали верить в Деда Мороза . Уходя – уходи.

Но зима-2025/26 заставляет поверить в чудеса. Сперва РИА Новости сообщило о возвращении в спорт на прыжковом чемпионате России Камилы Валиевой . Затем Алена Косторная, уже несколько лет как выступающая в парном катании с Георгием Куницей , вернулась в школу Евгения Плющенко с явным намерением выйти на старты весной этого года. Теперь – черед Трусовой.

Ради сына карьеру не бросила

Вообще о том, что она вернется, РИА Новости сообщало еще летом 2024-го. Тогда Саша, пропустившая полтора сезона, активно готовилась к контрольным прокатам сборной России и не слишком думала о ближайшем соревновательном будущем за их пределами. При этом, по данным источников агентства, уже тогда в ее голове созрел четкий план.

Первый его пункт – наметить возвращение. Сентябрьские контрольные прокаты – идеальная площадка для этого. Для наполовину действующей фигуристки Александра провела их феноменально – со всеми тройными прыжками, с заходом на четверной лутц. Даже текущие лидеры на ее фоне не выглядели столь уж эффектно.

© Алексей Даничев Александра Трусова и Макар Игнатов © Алексей Даничев Александра Трусова и Макар Игнатов

Далее в распорядке значилась семья. В августе 2024-го состоялась ее свадьба с Макаром Игнатовым , а через год у пары родился сын Михаил. Все это, как говорят знающие люди, было намечено Александрой заранее. Более того – после рождения сына она не намеревалась забрасывать спорт.

Напротив, она хотела в него вернуться. В то, что текущий (на тот момент) олимпийский цикл пропущен безвозвратно, она, разумеется, осознавала еще летом 2024-го. Поэтому задумала вернуться полноценно и с помпой уже в следующем – то есть в сезоне-2026/27. В то время, когда в фигурном катании должны зажигаться новые герои на смену предыдущим, она рассчитывала ворваться в топ и всех удивить.

Тем летом 2024-го все это казалось пусть и впечатляющим, но все-таки слегка наивным. Рука не поднимается поставить на вид болельщикам их неверие, хоть и очень хочется. Ну, не было у нас таких примеров раньше – и все тут. С чего бы им считать иначе и верить на слово?

Но теперь пример есть, и даже не один. По данным РИА Новости, примерно неделю назад Трусова приступила к работе с Тутберидзе . Возвращаться в спорт она намерена под руководством старого-нового тренера, хотя восстанавливать прыжковый контент начала еще у Плющенко.

Она точно вернется на соревнования. Или как минимум попытается, что уже само по себе заслуживает восхищения. Сейчас она восстановила все тройные прыжки, включая сложные каскады с ними.

На очереди – четверные. Едва ли ей составит большого труда запрыгать коронный квад - лутц. Но есть ощущение, что географию четверных ей все-таки нужно будет расширить.