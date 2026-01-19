Рейтинг@Mail.ru
Трусова вернулась в фигурное катание: что запланировала чемпионка - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:45 19.01.2026 (обновлено: 18:47 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/trusova-2068874909.html
Трусова вернулась в фигурное катание: что запланировала чемпионка
Трусова вернулась в фигурное катание: что запланировала чемпионка - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Трусова вернулась в фигурное катание: что запланировала чемпионка
Александра Игнатова (Трусова) возвращается в спорт. Заявилась на чемпионат России по прыжкам и, по сведениям РИА Новости Спорт, начала активную работу с Этери... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T18:45:00+03:00
2026-01-19T18:47:00+03:00
фигурное катание
евгений плющенко
этери тутберидзе
александра игнатова (трусова)
авторы риа новости спорт
2026
евгений плющенко, этери тутберидзе, александра игнатова (трусова)
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Этери Тутберидзе, Александра Игнатова (Трусова), Авторы РИА Новости Спорт
Трусова вернулась в фигурное катание: что запланировала чемпионка

Александра Трусова возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе

Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Александра Игнатова (Трусова) возвращается в спорт. Заявилась на чемпионат России по прыжкам и, по сведениям РИА Новости Спорт, начала активную работу с Этери Тутберидзе. Что собралась сотворить Русская ракета?

Моду ввела Загитова

Саша удивила публику, ведь казалось, что пауза в спортивной карьере – это всего лишь комфортный переход к ее завершению. Отложенное прощание – все, кто так делал, обратно не возвращался. В этом виде спорта не принято заявлять об уходе прямо, хотя очевидного смысла темнить будто бы нет. Разве что рекламные контракты с формально действующими спортсменами более выгодные, чем с завершившими.
Официально все эти "паузы" чаще всего объясняются тем, что фигурист будто бы "не закрывает дверь" в мир соревнований. Отдохнет, выйдет из соревновательной формы, займется другой деятельностью – и, быть может, его потянет обратно. В подавляющем большинстве случаев – не тянет, но вдруг…
Болельщики перестали тешиться иллюзиями, кажется, еще со времен ухода на "паузу" Алины Загитовой. Тогда, в декабре 2019-го, объявление было торжественным и каким-то сакральным даже – в прямом эфире новостей, с чуть ли не клятвенным обещанием вернуться. Закончилось предсказуемо – пауза затянулась настолько, что объявления о завершении карьеры и не потребовалось вовсе.
С тех пор фанаты будто бы перестали верить в Деда Мороза. Уходя – уходи.
Но зима-2025/26 заставляет поверить в чудеса. Сперва РИА Новости сообщило о возвращении в спорт на прыжковом чемпионате России Камилы Валиевой. Затем Алена Косторная, уже несколько лет как выступающая в парном катании с Георгием Куницей, вернулась в школу Евгения Плющенко с явным намерением выйти на старты весной этого года. Теперь – черед Трусовой.
Замуж тоже собралась? Щербакова, Трусова и Косторная начали новую битву
15 января, 19:15
Замуж тоже собралась? Щербакова, Трусова и Косторная начали новую битву
15 января, 19:15

Ради сына карьеру не бросила

Вообще о том, что она вернется, РИА Новости сообщало еще летом 2024-го. Тогда Саша, пропустившая полтора сезона, активно готовилась к контрольным прокатам сборной России и не слишком думала о ближайшем соревновательном будущем за их пределами. При этом, по данным источников агентства, уже тогда в ее голове созрел четкий план.
Первый его пункт – наметить возвращение. Сентябрьские контрольные прокаты – идеальная площадка для этого. Для наполовину действующей фигуристки Александра провела их феноменально – со всеми тройными прыжками, с заходом на четверной лутц. Даже текущие лидеры на ее фоне не выглядели столь уж эффектно.
Далее в распорядке значилась семья. В августе 2024-го состоялась ее свадьба с Макаром Игнатовым, а через год у пары родился сын Михаил. Все это, как говорят знающие люди, было намечено Александрой заранее. Более того – после рождения сына она не намеревалась забрасывать спорт.
Напротив, она хотела в него вернуться. В то, что текущий (на тот момент) олимпийский цикл пропущен безвозвратно, она, разумеется, осознавала еще летом 2024-го. Поэтому задумала вернуться полноценно и с помпой уже в следующем – то есть в сезоне-2026/27. В то время, когда в фигурном катании должны зажигаться новые герои на смену предыдущим, она рассчитывала ворваться в топ и всех удивить.
Тем летом 2024-го все это казалось пусть и впечатляющим, но все-таки слегка наивным. Рука не поднимается поставить на вид болельщикам их неверие, хоть и очень хочется. Ну, не было у нас таких примеров раньше – и все тут. С чего бы им считать иначе и верить на слово?
Но теперь пример есть, и даже не один. По данным РИА Новости, примерно неделю назад Трусова приступила к работе с Тутберидзе. Возвращаться в спорт она намерена под руководством старого-нового тренера, хотя восстанавливать прыжковый контент начала еще у Плющенко.
Она точно вернется на соревнования. Или как минимум попытается, что уже само по себе заслуживает восхищения. Сейчас она восстановила все тройные прыжки, включая сложные каскады с ними.
На очереди – четверные. Едва ли ей составит большого труда запрыгать коронный квад - лутц. Но есть ощущение, что географию четверных ей все-таки нужно будет расширить.
Потому что ее амбиции наверняка простираются далеко за пределы одного-двух стартов. Почти наверняка об этом возвращении (когда его подтвердят официально, разумеется) мы будем говорить, как о проекте четырехлетия.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Валиева возвращается: почему она это делает перед Олимпиадой?
10 января, 23:16
 
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоЭтери ТутберидзеАлександра Игнатова (Трусова)Авторы РИА Новости Спорт
 
