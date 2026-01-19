Трусова может выступить на Гран-при ISU в случае допуска

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) имеет право выступить на этапах Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в случае допуска российских фигуристов, сказал РИА Новости почетный вице-президент ISU Александр Лакерник.
В уставе ISU прописано, что для возвращения в спорт без преград фигуристам необходимо попасть в шестерку лучших на одном из чемпионатов мира за последние 10 лет. Трусова является бронзовым примером мирового первенства 2021 года. Она может рассчитывать на участие в двух этапах серии Гран-при ISU, если российских фигуристов допустят к международным стартам.
«
"Есть правило для возвращения: люди, которые были на высоких местах, имеют право так вернуться. И оно применяется", - сказал Лакерник.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Трусова вернется к соревнованиям в следующем сезоне, ее тренером станет Этери Тутберидзе. В понедельник фигуристка была внесена в предварительный состав участников чемпионата России по прыжкам, который пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве.