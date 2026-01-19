Рейтинг@Mail.ru
Трусова может выступить на Гран-при ISU в случае допуска
Фигурное катание
Фигурное катание
 
19.01.2026
Трусова может выступить на Гран-при ISU в случае допуска
Трусова может выступить на Гран-при ISU в случае допуска - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Трусова может выступить на Гран-при ISU в случае допуска
Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) имеет право выступить на этапах Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в случае допуска российских РИА Новости Спорт, 19.01.2026
фигурное катание
спорт
александр лакерник
александра игнатова (трусова)
этери тутберидзе
международный союз конькобежцев (isu)
фигурное катание, александр лакерник, александра игнатова (трусова), этери тутберидзе, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Александр Лакерник, Александра Игнатова (Трусова), Этери Тутберидзе, Международный союз конькобежцев (ISU)
Трусова может выступить на Гран-при ISU в случае допуска

Лакерник: Трусова имеет право выступить на этапах Гран-при ISU после допуска

Александра Игнатова
Александра Игнатова - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Александра Игнатова . Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) имеет право выступить на этапах Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в случае допуска российских фигуристов, сказал РИА Новости почетный вице-президент ISU Александр Лакерник.
В уставе ISU прописано, что для возвращения в спорт без преград фигуристам необходимо попасть в шестерку лучших на одном из чемпионатов мира за последние 10 лет. Трусова является бронзовым примером мирового первенства 2021 года. Она может рассчитывать на участие в двух этапах серии Гран-при ISU, если российских фигуристов допустят к международным стартам.
«
"Есть правило для возвращения: люди, которые были на высоких местах, имеют право так вернуться. И оно применяется", - сказал Лакерник.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Трусова вернется к соревнованиям в следующем сезоне, ее тренером станет Этери Тутберидзе. В понедельник фигуристка была внесена в предварительный состав участников чемпионата России по прыжкам, который пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве.
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Тарасова поделилась мнением о Трусовой на чемпионате России по прыжкам
12:41
 
Фигурное катание, Александр Лакерник, Александра Игнатова (Трусова), Этери Тутберидзе, Международный союз конькобежцев (ISU)
 
