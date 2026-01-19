Трусова может выступить на Гран-при ISU в случае допуска

В уставе ISU прописано, что для возвращения в спорт без преград фигуристам необходимо попасть в шестерку лучших на одном из чемпионатов мира за последние 10 лет. Трусова является бронзовым примером мирового первенства 2021 года. Она может рассчитывать на участие в двух этапах серии Гран-при ISU, если российских фигуристов допустят к международным стартам.