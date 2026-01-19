Рейтинг@Mail.ru
Тарасова поделилась мнением о Трусовой на чемпионате России по прыжкам
Фигурное катание
 
12:41 19.01.2026
Тарасова поделилась мнением о Трусовой на чемпионате России по прыжкам
Тарасова поделилась мнением о Трусовой на чемпионате России по прыжкам - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Тарасова поделилась мнением о Трусовой на чемпионате России по прыжкам
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что участие Александры Игнатовой (Трусовой) в чемпионате России по прыжкам... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026
Тарасова поделилась мнением о Трусовой на чемпионате России по прыжкам

Тарасова: желанием участвовать в ЧР по прыжкам Трусова показывает готовность

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что участие Александры Игнатовой (Трусовой) в чемпионате России по прыжкам означает готовность спортсменки к серьезным соревнованиям.
Трусова была внесена в предварительный состав участников. Серебряная медалистка Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Трусова в августе 2025 года родила сына (спортсменка находится в браке с фигуристом Макаром Игнатовым).
"Если решила выступать, значит, она этого хочет и готова к участию в соревнованиях. Она же взрослый человек, у нее уже есть ребенок", - сказала Тарасова, комментируя решение Трусовой.
Чемпионат страны по прыжкам пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве.
Трусова вернулась к Тутберидзе, сообщил источник
Фигурное катание
 
