Тарасова поделилась мнением о Трусовой на чемпионате России по прыжкам
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что участие Александры Игнатовой (Трусовой) в чемпионате России по прыжкам означает готовность спортсменки к серьезным соревнованиям.
Трусова была внесена в предварительный состав участников. Серебряная медалистка Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Трусова в августе 2025 года родила сына (спортсменка находится в браке с фигуристом Макаром Игнатовым).
«
"Если решила выступать, значит, она этого хочет и готова к участию в соревнованиях. Она же взрослый человек, у нее уже есть ребенок", - сказала Тарасова, комментируя решение Трусовой.
Чемпионат страны по прыжкам пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве.