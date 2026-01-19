https://ria.ru/20260119/trusova--2068761501.html
Трусова выступит на чемпионате России по прыжкам
Трусова выступит на чемпионате России по прыжкам - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Трусова выступит на чемпионате России по прыжкам
Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) вошла в предварительный список участников чемпионата России по прыжкам,...
фигурное катание
спорт
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
александра игнатова (трусова)
спорт, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр), александра игнатова (трусова)
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) вошла в предварительный список участников чемпионата России по прыжкам, сообщается в Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Турнир пройдет в Москве с 31 января по 1 февраля.
Полностью предварительный список участников выглядит следующим образом:
- мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Федоров;
- женщины: Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Александра Трусова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова;
- пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.
Трусова не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В 2024 году она заявилась на предсезонные контрольные прокаты сборной России, где откатала короткую и произвольную программы с попыткой четверного лутца. Но после выступления фигуристка приняла решение не форсировать возвращение к соревнованиям.
В начале августа 2025 года у Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Спустя несколько месяцев фигуристка стала исполнять тройные прыжки на шоу Евгения Плющенко. На текущий момент Трусова впервые принимает участие в шоу "Ледниковый период".
Помимо серебра Олимпиады в Пекине, на счету Трусовой бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.