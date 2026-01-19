Рейтинг@Mail.ru
Трусова выступит на чемпионате России по прыжкам
Фигурное катание
 
12:38 19.01.2026
Трусова выступит на чемпионате России по прыжкам
Трусова выступит на чемпионате России по прыжкам
Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) вошла в предварительный список участников чемпионата России по прыжкам
2026
Трусова выступит на чемпионате России по прыжкам

Фигуристка Трусова выступит на чемпионате России по прыжкам

Александра Игнатова (Трусова)
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) вошла в предварительный список участников чемпионата России по прыжкам, сообщается в Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Турнир пройдет в Москве с 31 января по 1 февраля.
Полностью предварительный список участников выглядит следующим образом:
  • мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Федоров;
  • женщины: Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Александра Трусова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова;
  • пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.
Трусова не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В 2024 году она заявилась на предсезонные контрольные прокаты сборной России, где откатала короткую и произвольную программы с попыткой четверного лутца. Но после выступления фигуристка приняла решение не форсировать возвращение к соревнованиям.
В начале августа 2025 года у Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Спустя несколько месяцев фигуристка стала исполнять тройные прыжки на шоу Евгения Плющенко. На текущий момент Трусова впервые принимает участие в шоу "Ледниковый период".
Помимо серебра Олимпиады в Пекине, на счету Трусовой бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.
Трусова вернулась к Тутберидзе, сообщил источник
