Трусова вернулась к Тутберидзе, сообщил источник

Тренер Этери Тутберидзе, фигуристка Александра Трусова и хореограф Даниил Глейхенгауз после выступления спортсменки в произвольной программе женского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова вернется к соревнованиям в следующем сезоне, ее тренером станет Этери Тутберидзе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что 21-летняя фигуристка решила вернуться в спорт под руководством Тутберидзе в начале 2026 года.

Трусова не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В 2024 году она заявилась на предсезонные контрольные прокаты сборной России, где откатала короткую и произвольную программы с попыткой четверного лутца. Но после выступления фигуристка приняла решение не форсировать возвращение к соревнованиям.

В начале августа 2025 года у Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Спустя несколько месяцев фигуристка стала исполнять тройные прыжки на шоу Евгения Плющенко. На текущий момент Трусова впервые принимает участие в шоу "Ледниковый период".