https://ria.ru/20260119/trusova--2068748652.html
Трусова вернулась к Тутберидзе, сообщил источник
Трусова вернулась к Тутберидзе, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Трусова вернулась к Тутберидзе, сообщил источник
Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова вернется к соревнованиям в следующем сезоне, ее тренером станет Этери Тутберидзе,... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T12:10:00+03:00
2026-01-19T12:10:00+03:00
2026-01-19T12:57:00+03:00
фигурное катание
спорт
евгений плющенко
этери тутберидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731428680_0:191:3018:1889_1920x0_80_0_0_fc52e878c0bfaf150c97b59b3a358663.jpg
https://ria.ru/20260115/scherbakova-2068160242.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731428680_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_964e6bba44de4f716b69ccdbf2f4986f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, евгений плющенко, этери тутберидзе
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко, Этери Тутберидзе
Трусова вернулась к Тутберидзе, сообщил источник
РИА Новости: Трусова вернется на соревнования под руководством Тутберидзе
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова вернется к соревнованиям в следующем сезоне, ее тренером станет Этери Тутберидзе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что 21-летняя фигуристка решила вернуться в спорт под руководством Тутберидзе в начале 2026 года.
Трусова не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В 2024 году она заявилась на предсезонные контрольные прокаты сборной России, где откатала короткую и произвольную программы с попыткой четверного лутца. Но после выступления фигуристка приняла решение не форсировать возвращение к соревнованиям.
В начале августа 2025 года у Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Спустя несколько месяцев фигуристка стала исполнять тройные прыжки на шоу Евгения Плющенко. На текущий момент Трусова впервые принимает участие в шоу "Ледниковый период".
Помимо серебра Олимпиады в Пекине, на счету Трусовой бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.