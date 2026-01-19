Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание
Фигурное катание
 
12:10 19.01.2026 (обновлено: 12:57 19.01.2026)
Трусова вернулась к Тутберидзе, сообщил источник
Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова вернется к соревнованиям в следующем сезоне, ее тренером станет Этери Тутберидзе
спорт, евгений плющенко, этери тутберидзе
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко, Этери Тутберидзе
Тренер Этери Тутберидзе, фигуристка Александра Трусова и хореограф Даниил Глейхенгауз после выступления спортсменки в произвольной программе женского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
Тренер Этери Тутберидзе, фигуристка Александра Трусова и хореограф Даниил Глейхенгауз после выступления спортсменки в произвольной программе женского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова вернется к соревнованиям в следующем сезоне, ее тренером станет Этери Тутберидзе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что 21-летняя фигуристка решила вернуться в спорт под руководством Тутберидзе в начале 2026 года.
Трусова не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В 2024 году она заявилась на предсезонные контрольные прокаты сборной России, где откатала короткую и произвольную программы с попыткой четверного лутца. Но после выступления фигуристка приняла решение не форсировать возвращение к соревнованиям.
В начале августа 2025 года у Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Спустя несколько месяцев фигуристка стала исполнять тройные прыжки на шоу Евгения Плющенко. На текущий момент Трусова впервые принимает участие в шоу "Ледниковый период".
Помимо серебра Олимпиады в Пекине, на счету Трусовой бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.
Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Замуж тоже собралась? Щербакова, Трусова и Косторная начали новую битву
15 января, 19:15
 
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко, Этери Тутберидзе
 
