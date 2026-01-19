Ткачук вернулся в состав "Флориды" после травмы

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Флориды Пантерз" Мэттью Ткачук восстановился после травмы и сыграет в матче против "Сан-Хосе Шаркс" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается в аккаунте лиги в соцсети Х.

Встреча состоится в ночь на вторник и начнется в 02:00 мск.

В августе СМИ сообщили, что Ткачук перенес операцию и пропустит старт сезона НХЛ . Позднее лига сообщила, что американец выбыл приблизительно до декабря. Предстоящий матч станет для 28-летнего форварда дебютным в текущем сезоне.