Ткачук вернулся в состав "Флориды" после травмы
Ткачук вернулся в состав "Флориды" после травмы - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Ткачук вернулся в состав "Флориды" после травмы
Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Флориды Пантерз" Мэттью Ткачук восстановился после травмы и сыграет в матче против "Сан-Хосе Шаркс" в регулярном...
хоккей
спорт
мэттью ткачук
флорида пантерз
национальная хоккейная лига (нхл)
сан-хосе шаркс
Ткачук вернулся в состав "Флориды" после травмы
Нападающий Мэттью Ткачук вернулся в состав "Флориды" после травмы