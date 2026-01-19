Рейтинг@Mail.ru
Ткачук вернулся в состав "Флориды" после травмы
19:48 19.01.2026
Ткачук вернулся в состав "Флориды" после травмы
Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Флориды Пантерз" Мэттью Ткачук восстановился после травмы и сыграет в матче против "Сан-Хосе Шаркс" в регулярном...
спорт, мэттью ткачук, флорида пантерз, национальная хоккейная лига (нхл), сан-хосе шаркс
Хоккей, Спорт, Мэттью Ткачук, Флорида Пантерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Сан-Хосе Шаркс
Ткачук вернулся в состав "Флориды" после травмы

Нападающий Мэттью Ткачук вернулся в состав "Флориды" после травмы

© Фото : Пресс-служба ХК "Флорида Пантерз"Нападающий клуба "Флорида Пантерз" Мэттью Ткачук
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Флориды Пантерз" Мэттью Ткачук восстановился после травмы и сыграет в матче против "Сан-Хосе Шаркс" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается в аккаунте лиги в соцсети Х.
Встреча состоится в ночь на вторник и начнется в 02:00 мск.
В августе СМИ сообщили, что Ткачук перенес операцию и пропустит старт сезона НХЛ. Позднее лига сообщила, что американец выбыл приблизительно до декабря. Предстоящий матч станет для 28-летнего форварда дебютным в текущем сезоне.
В прошлом сезоне Ткачук провел 52 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 57 очков (22 гола + 35 передач). Также в его активе 23 результативных балла (8+15) в 23 играх плей-офф.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Уйти к Овечкину или послать Нью-Йорк к черту? Панарин покинет "Рейнджерс"!
17 января, 03:30
 
ХоккейСпортМэттью ТкачукФлорида ПантерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Сан-Хосе Шаркс
 
