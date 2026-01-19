Тарасова считает сотрудничество Трусовой и Тутберидзе перспективным

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что считает весьма перспективным возможное сотрудничество серебряного призера Олимпийских игр 2022 года Александры Игнатовой (Трусовой) и тренера Этери Тутберидзе.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Трусова планирует вернуться к соревнованиям в следующем сезоне, ее тренером станет Тутберидзе. Отмечается, что 21-летняя фигуристка решила вернуться в спорт под руководством Тутберидзе в начале 2026 года. Трусова тренировалась у специалиста в 2016-2020 и в 2021-2022 годах. С мая 2020 по май 2021 года она работала с тренером Евгением Плющенко, а с 2022 по 2023 год – со Светланой Соколовской.
"Я не знаю, пойдет ли она к Тутберидзе или нет. Но если это произойдет, то, конечно, у них получится работать вместе", - сказала Тарасова, отвечая на вопрос, станет ли перспективным и плодотворным сотрудничество Трусовой и Тутберидзе.
Трусова не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В 2024 году она заявилась на предсезонные контрольные прокаты сборной России, где откатала короткую и произвольную программы с попыткой четверного лутца. Но после выступления фигуристка приняла решение не форсировать возвращение к соревнованиям.
В начале августа 2025 года у Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Спустя несколько месяцев фигуристка стала исполнять тройные прыжки на шоу Плющенко. На текущий момент Трусова впервые принимает участие в шоу "Ледниковый период". Помимо серебра Олимпиады в Пекине, на счету Трусовой есть бронзовая награда чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.