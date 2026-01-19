Рейтинг@Mail.ru
Тарасова считает сотрудничество Трусовой и Тутберидзе перспективным
Фигурное катание
Фигурное катание
 
12:48 19.01.2026
Тарасова считает сотрудничество Трусовой и Тутберидзе перспективным
Тарасова считает сотрудничество Трусовой и Тутберидзе перспективным
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что считает весьма перспективным возможное сотрудничество серебряного призера РИА Новости Спорт, 19.01.2026
спорт, россия, ссср, пекин, евгений плющенко, этери тутберидзе, татьяна тарасова, александра игнатова (трусова)
Фигурное катание, Спорт, Россия, СССР, Пекин, Евгений Плющенко, Этери Тутберидзе, Татьяна Тарасова, Александра Игнатова (Трусова)
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Татьяна Тарасова. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что считает весьма перспективным возможное сотрудничество серебряного призера Олимпийских игр 2022 года Александры Игнатовой (Трусовой) и тренера Этери Тутберидзе.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Трусова планирует вернуться к соревнованиям в следующем сезоне, ее тренером станет Тутберидзе. Отмечается, что 21-летняя фигуристка решила вернуться в спорт под руководством Тутберидзе в начале 2026 года. Трусова тренировалась у специалиста в 2016-2020 и в 2021-2022 годах. С мая 2020 по май 2021 года она работала с тренером Евгением Плющенко, а с 2022 по 2023 год – со Светланой Соколовской.
"Я не знаю, пойдет ли она к Тутберидзе или нет. Но если это произойдет, то, конечно, у них получится работать вместе", - сказала Тарасова, отвечая на вопрос, станет ли перспективным и плодотворным сотрудничество Трусовой и Тутберидзе.
Трусова не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В 2024 году она заявилась на предсезонные контрольные прокаты сборной России, где откатала короткую и произвольную программы с попыткой четверного лутца. Но после выступления фигуристка приняла решение не форсировать возвращение к соревнованиям.
В начале августа 2025 года у Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Спустя несколько месяцев фигуристка стала исполнять тройные прыжки на шоу Плющенко. На текущий момент Трусова впервые принимает участие в шоу "Ледниковый период". Помимо серебра Олимпиады в Пекине, на счету Трусовой есть бронзовая награда чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.
Александра Игнатова (Трусова) - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трусова выступит на чемпионате России по прыжкам
Фигурное катание
 
