https://ria.ru/20260119/stakushich-2068723477.html
Канадку увезли с корта на коляске на Australian Open
Канадку увезли с корта на коляске на Australian Open - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Канадку увезли с корта на коляске на Australian Open
Канадская теннисистка Марина Стакушич не смогла закончить матч первого круга Australian Open против австралийки Присциллы Хон из-за судорог и покинула корт на... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T11:11:00+03:00
2026-01-19T11:11:00+03:00
2026-01-19T11:11:00+03:00
теннис
спорт
присцилла хон
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920427140_50:0:793:418_1920x0_80_0_0_072fc46e4fd9d084155298c5a2aa87a1.jpg
https://ria.ru/20260119/selekhmeteva-2068693532.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920427140_143:0:700:418_1920x0_80_0_0_f09636701f4239739fd14fc4c4962fb8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, присцилла хон, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Присцилла Хон, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Канадку увезли с корта на коляске на Australian Open
Канадка Стакушич из-за судорог на коляске покинула матч Australian Open