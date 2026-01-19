Рейтинг@Mail.ru
Канадку увезли с корта на коляске на Australian Open
Теннис
 
11:11 19.01.2026
Канадку увезли с корта на коляске на Australian Open
спорт, присцилла хон, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Присцилла Хон, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Канадку увезли с корта на коляске на Australian Open

Канадка Стакушич из-за судорог на коляске покинула матч Australian Open

© Фото : Пресс-служба Australian OpenТеннисные мячи и корт Открытого чемпионата Австралии
Теннисные мячи и корт Открытого чемпионата Австралии
© Фото : Пресс-служба Australian Open
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Канадская теннисистка Марина Стакушич не смогла закончить матч первого круга Australian Open против австралийки Присциллы Хон из-за судорог и покинула корт на инвалидной коляске.
Стакушич отказалась от продолжения борьбы в матче с Хон при счете 6:1, 4:6, 3:5. При счете 3:3 в решающем сете Стакушич упала на корт из-за проблем с ногой, но через какое-то время смогла подняться при помощи соперницы и врача.
Однако при счете 3:5 канадка вновь не смогла устоять на ногах, в этот раз ей пришлось сняться с игры. Врачи усадили Стакушич на инвалидную коляску и увезли с корта, при этом Хон поддерживала травмированную ногу соперницы.
Стакушич 21 год, она занимает 127-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Теннис
 
