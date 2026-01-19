"Сочи" расторг контракт с нигерийским защитником Агбалакой

Агбалаке 22 года. Он присоединился к "Сочи" летом 2023 года на правах аренды из нигерийского "Брод Сити", а в феврале 2024-го подписал с клубом полноценный контракт. После этого футболист был отдан в аренду грузинской "Иберии 1999", где выступал до декабря. Всего за черноморскую команду он провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.