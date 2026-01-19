https://ria.ru/20260119/sochi-2068861230.html
"Сочи" расторг контракт с нигерийским защитником Агбалакой
"Сочи" расторг контракт с нигерийским защитником Агбалакой

"Сочи" расторг контракт с нигерийским защитником Соломоном Агбалакой, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
