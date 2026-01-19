Рейтинг@Mail.ru
"Сочи" расторг контракт с нигерийским защитником Агбалакой
Футбол
 
18:05 19.01.2026
"Сочи" расторг контракт с нигерийским защитником Агбалакой
"Сочи" расторг контракт с нигерийским защитником Агбалакой - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
"Сочи" расторг контракт с нигерийским защитником Агбалакой
"Сочи" расторг контракт с нигерийским защитником Соломоном Агбалакой, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
"Сочи" расторг контракт с нигерийским защитником Агбалакой

"Сочи" расторг контракт с нигерийским защитником Соломоном Агбалакой

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Сочи" расторг контракт с нигерийским защитником Соломоном Агбалакой, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Агбалаке 22 года. Он присоединился к "Сочи" летом 2023 года на правах аренды из нигерийского "Брод Сити", а в феврале 2024-го подписал с клубом полноценный контракт. После этого футболист был отдан в аренду грузинской "Иберии 1999", где выступал до декабря. Всего за черноморскую команду он провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Вратарь Ломаев покинул "Сочи"
