Капитан "Адмирала" Шулак забросил шайбу в собственные ворота в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
14:34 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/shulak-2068804285.html
Капитан "Адмирала" Шулак забросил шайбу в собственные ворота в матче КХЛ
Капитан "Адмирала" Шулак забросил шайбу в собственные ворота в матче КХЛ
Капитан "Адмирала" Шулак забросил шайбу в собственные ворота в матче КХЛ
Капитан владивостокского "Адмирала" чех Либор Шулак забросил шайбу в собственные ворота при игре в большинстве в третьем периоде матча регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T14:34:00+03:00
2026-01-19T14:34:00+03:00
хоккей
спорт
либор шулак
илья карпухин
адмирал
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750542648_181:492:2945:2047_1920x0_80_0_0_96b1a8835c8fad1f9bd1ae6f383b9236.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750542648_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_1bfd3f3f80160052f147d7f4de8b8247.jpg
1920
1920
true
либор шулак, илья карпухин, адмирал, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл)
Либор Шулак, Илья Карпухин, Адмирал, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Капитан "Адмирала" Шулак забросил шайбу в собственные ворота в матче КХЛ

Хоккеист "Адмирала" отправил шайбу в свои ворота в матче КХЛ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч "Адмирал" - "Динамо" (Москва)
Хоккей. КХЛ. Матч Адмирал - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Капитан владивостокского "Адмирала" чех Либор Шулак забросил шайбу в собственные ворота при игре в большинстве в третьем периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса".
"Адмирал" принимает "Ак Барс" в понедельник. На 44-й минуте, уступая со счетом 2:3, хозяева получили численное преимущество. Спустя минуту Шулак под давлением соперника в собственной зоне сделал вираж за ворота, после чего отправил шайбу под щитки собственному вратарю Арсению Цибе.
Гол записали на защитника "Ак Барса" Илью Карпухина.
 
Либор Шулак, Илья Карпухин, Адмирал, Ак Барс, КХЛ 2025-2026
 
