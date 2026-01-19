Капитан "Адмирала" Шулак забросил шайбу в собственные ворота в матче КХЛ

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Капитан владивостокского "Адмирала" чех Либор Шулак забросил шайбу в собственные ворота при игре в большинстве в третьем периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса".