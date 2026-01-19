https://ria.ru/20260119/shulak-2068804285.html
Капитан "Адмирала" Шулак забросил шайбу в собственные ворота в матче КХЛ
Капитан "Адмирала" Шулак забросил шайбу в собственные ворота в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Капитан "Адмирала" Шулак забросил шайбу в собственные ворота в матче КХЛ
Капитан владивостокского "Адмирала" чех Либор Шулак забросил шайбу в собственные ворота при игре в большинстве в третьем периоде матча регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
хоккей
спорт
либор шулак
илья карпухин
адмирал
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Либор Шулак, Илья Карпухин, Адмирал, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
