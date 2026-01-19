Глава ФИФА анонсировал наказание сборной Сенегала за уход с поля

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино раскритиковал инцидент с уходом с поля сборной Сенегала во время финального матча Кубка Африки против команды Марокко и призвал Африканскую конфедерацию футбола (CAF) принять соответствующие дисциплинарные меры.
Финал турнира состоялся в воскресенье и завершился победой сенегальцев в дополнительное время (1:0). На 24-й компенсированной ко второму тайму минуте полузащитник сборной Марокко Браим Диас пробил "паненкой" пенальти, не сумев переиграть вратаря сенегальцев Эдуара Менди. Перед назначением 11-метрового удара игроки сборной Сенегала не согласились с решением арбитра и по команде тренера Папа Тьява ушли в подтрибунное помещение. Обратно на поле футболистов вернул Садио Мане, который затем был признан лучшим игроком турнира.
«
"К сожалению, мы стали свидетелями неприемлемых сцен на поле и на трибунах. Мы решительно осуждаем поведение некоторых "болельщиков", а также ряда сенегальских игроков и членов тренерского штаба. Недопустимо покидать поле таким образом, равно как и насилие не может быть терпимо в нашем виде спорта, это просто неправильно. Мы всегда должны уважать решения судейских бригад на поле и за его пределами. Команды должны соревноваться на поле и в рамках правил игры, потому что все, что выходит за эти рамки, ставит под угрозу саму суть футбола", - написал Инфантино в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Кроме того, в зоне ответственности команд и игроков - действовать ответственно и подавать правильный пример болельщикам на стадионах и миллионам зрителей по всему миру. Безобразные сцены, свидетелями которых мы стали, должны быть осуждены и никогда не повторяться. Я вновь заявляю, что им нет места в футболе, и ожидаю, что соответствующие дисциплинарные органы CAF примут надлежащие меры", - подчеркнул он.
В свою очередь, на сайте CAF сообщается, что организация изучает видеоматериалы и передаст дело компетентным органам для принятия соответствующих мер в отношении участников инцидента.