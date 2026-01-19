Рейтинг@Mail.ru
Глава ФИФА анонсировал наказание сборной Сенегала за уход с поля
14:42 19.01.2026 (обновлено: 14:50 19.01.2026)
Глава ФИФА анонсировал наказание сборной Сенегала за уход с поля
Глава ФИФА анонсировал наказание сборной Сенегала за уход с поля
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино раскритиковал инцидент с уходом с поля сборной Сенегала во время финального матча Кубка Африки РИА Новости Спорт, 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/senegal-2068669871.html
спорт, браим диас, эдуар менди, садио мане, кубок африканских наций, международная федерация футбола (фифа), сенегал, джанни инфантино
Футбол, Спорт, Браим Диас, Эдуар Менди, Садио Мане, Кубок африканских наций, Международная федерация футбола (ФИФА), Сенегал, Джанни Инфантино
Глава ФИФА анонсировал наказание сборной Сенегала за уход с поля

Глава ФИФА анонсировал санкции к сборной Сенегала за уход с поля

© Соцсети сенегальской сборнойСборная Сенегала с Кубком Африки
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино раскритиковал инцидент с уходом с поля сборной Сенегала во время финального матча Кубка Африки против команды Марокко и призвал Африканскую конфедерацию футбола (CAF) принять соответствующие дисциплинарные меры.
Финал турнира состоялся в воскресенье и завершился победой сенегальцев в дополнительное время (1:0). На 24-й компенсированной ко второму тайму минуте полузащитник сборной Марокко Браим Диас пробил "паненкой" пенальти, не сумев переиграть вратаря сенегальцев Эдуара Менди. Перед назначением 11-метрового удара игроки сборной Сенегала не согласились с решением арбитра и по команде тренера Папа Тьява ушли в подтрибунное помещение. Обратно на поле футболистов вернул Садио Мане, который затем был признан лучшим игроком турнира.
"К сожалению, мы стали свидетелями неприемлемых сцен на поле и на трибунах. Мы решительно осуждаем поведение некоторых "болельщиков", а также ряда сенегальских игроков и членов тренерского штаба. Недопустимо покидать поле таким образом, равно как и насилие не может быть терпимо в нашем виде спорта, это просто неправильно. Мы всегда должны уважать решения судейских бригад на поле и за его пределами. Команды должны соревноваться на поле и в рамках правил игры, потому что все, что выходит за эти рамки, ставит под угрозу саму суть футбола", - написал Инфантино в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

"Кроме того, в зоне ответственности команд и игроков - действовать ответственно и подавать правильный пример болельщикам на стадионах и миллионам зрителей по всему миру. Безобразные сцены, свидетелями которых мы стали, должны быть осуждены и никогда не повторяться. Я вновь заявляю, что им нет места в футболе, и ожидаю, что соответствующие дисциплинарные органы CAF примут надлежащие меры", - подчеркнул он.
В свою очередь, на сайте CAF сообщается, что организация изучает видеоматериалы и передаст дело компетентным органам для принятия соответствующих мер в отношении участников инцидента.
Беспредел в финале Кубка Африки! Команда ушла с поля, а потом взяла золото
Заголовок открываемого материала