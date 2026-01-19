Глава ФИФА анонсировал наказание сборной Сенегала за уход с поля

«

"К сожалению, мы стали свидетелями неприемлемых сцен на поле и на трибунах. Мы решительно осуждаем поведение некоторых "болельщиков", а также ряда сенегальских игроков и членов тренерского штаба. Недопустимо покидать поле таким образом, равно как и насилие не может быть терпимо в нашем виде спорта, это просто неправильно. Мы всегда должны уважать решения судейских бригад на поле и за его пределами. Команды должны соревноваться на поле и в рамках правил игры, потому что все, что выходит за эти рамки, ставит под угрозу саму суть футбола", - написал Инфантино в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).