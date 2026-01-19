Селехметьева впервые вышла во второй круг турнира Большого шлема

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В матче первого круга занимающая 101-е место в мировом рейтинге Селехметьева обыграла представительницу Германии Эллу Зайдель (82) со счетом 6:3, 3:6, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут.
Australian Open WTA
19 января 2026 • начало в 07:05
Завершен
23-летняя Селехметьева в пятый раз выступает в основной сетке турнира Большого шлема. Она впервые сумела преодолеть барьер стартового раунда.
Во втором круге Селехметьева сыграет с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) - Паула Бадоса (Испания, 25-й номер посева).
Результаты других матчей:
Симона Вальтерт (Швейцария) - Аманда Анисимова (США, 4-й номер посева) - 3:6, 2:6;
Каролина Мухова (Чехия, 19) - Жаклин Кристиан (Румыния) - 6:3, 7:6 (8:6).