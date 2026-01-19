Селехметьева впервые вышла во второй круг турнира Большого шлема

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.

23-летняя Селехметьева в пятый раз выступает в основной сетке турнира Большого шлема. Она впервые сумела преодолеть барьер стартового раунда.