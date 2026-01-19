Рейтинг@Mail.ru
Селехметьева впервые вышла во второй круг турнира Большого шлема - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
09:04 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/selekhmeteva-2068693532.html
Селехметьева впервые вышла во второй круг турнира Большого шлема
Селехметьева впервые вышла во второй круг турнира Большого шлема - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Селехметьева впервые вышла во второй круг турнира Большого шлема
Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T09:04:00+03:00
2026-01-19T09:04:00+03:00
теннис
спорт
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845640118_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_f8c7c573d59e8f1082ac18bf1ae83c26.jpg
https://ria.ru/20260119/zakharova-2068688042.html
спорт, australian open
Теннис, Спорт, Australian Open
Селехметьева впервые вышла во второй круг турнира Большого шлема

Селехметьева впервые пробилась во второй раунд турнира Большого шлема

© Фото : Социальные сетиРоссийская теннисистка Оксана Селехметьева
Российская теннисистка Оксана Селехметьева - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Социальные сети
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В матче первого круга занимающая 101-е место в мировом рейтинге Селехметьева обыграла представительницу Германии Эллу Зайдель (82) со счетом 6:3, 3:6, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
19 января 2026 • начало в 07:05
Завершен
Оксана Селехметьева
2 : 16:33:66:0
Элла Зайдель
Календарь Турнирная таблица История встреч
23-летняя Селехметьева в пятый раз выступает в основной сетке турнира Большого шлема. Она впервые сумела преодолеть барьер стартового раунда.
Во втором круге Селехметьева сыграет с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) - Паула Бадоса (Испания, 25-й номер посева).
Результаты других матчей:
Симона Вальтерт (Швейцария) - Аманда Анисимова (США, 4-й номер посева) - 3:6, 2:6;
Каролина Мухова (Чехия, 19) - Жаклин Кристиан (Румыния) - 6:3, 7:6 (8:6).
Российская теннисистка Анастасия Захарова - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Захарова уступила шестой ракетке мира на Australian Open
ТеннисСпортAustralian Open
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
