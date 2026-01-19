Рейтинг@Mail.ru
Рублев обыграл Арнальди в матче первого круга Australian Open
Теннис
 
07:21 19.01.2026
Рублев обыграл Арнальди в матче первого круга Australian Open
Рублев обыграл Арнальди в матче первого круга Australian Open
Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
теннис
спорт
андрей рублев
australian open
2026
спорт, андрей рублев, australian open
Теннис, Спорт, Андрей Рублев, Australian Open
Рублев обыграл Арнальди в матче первого круга Australian Open

Рублев победил Арнальди на старте Australian Open

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В матче первого круга Рублев (13-й номер посева) обыграл представителя Италии Маттео Арнальди со счетом 6:4, 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
19 января 2026 • начало в 05:05
Завершен
Маттео Арнальди
0 : 34:62:63:6
Андрей Рублев
Календарь Турнирная таблица История встреч
Следующим соперником Рублева станет португалец Жайме Фария.
Результаты других матчей:
Томми Пол (США, 19) - Александар Ковачевич (США) - 6:4, 6:3, 6:3.
Теннис
 
