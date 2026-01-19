Бол-бои из-за полотенца напали на вратаря в финале Кубка Африки

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Несколько мальчиков, подающих мячи, в агрессивной манере пытались отнять полотенце у вратаря сборной Сенегала Эдуара Менди во время финального матча Кубка африканских наций по футболу.

В воскресенье сенегальцы обыграли в финале хозяев турнира марокканцев со счетом 1:0 и во второй раз стали обладателями Кубка африканских наций.

После финала распространились фотографии и видео, на которых запасной вратарь сборной Сенегала Йеванн Диуф передает полотенце Менди , чтобы тот мог вытереть лицо, а потом отбивается и убегает вдоль кромки поля от марокканских бол-боев. В итоге в один момент два бол-боя ухватились за полотенце и повалили вратаря на газон. После матча Диуф выразил недоумение действиями организаторов.

"Это было просто полотенце, чтобы вытирать перчатки, лицо. Ничего больше. В матче с Нигерией мы уже видели, что стадионные служащие пытались его забрать. Я не знаю, почему они это делали. Я пытался сделать все, чтобы Эдуар был максимально сосредоточен, нам нужно было, чтобы он был на 100% сосредоточен на поле", - цитирует Диуфа Le Parisien.

Также Диуф опубликовал в сториз в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию с золотой медалью и полотенцем: "Вот они. Медаль и полотенце".