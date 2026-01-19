https://ria.ru/20260119/polotentse-2068740529.html
Бол-бои из-за полотенца напали на вратаря в финале Кубка Африки
Бол-бои из-за полотенца напали на вратаря в финале Кубка Африки - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Бол-бои из-за полотенца напали на вратаря в финале Кубка Африки
Несколько мальчиков, подающих мячи, в агрессивной манере пытались отнять полотенце у вратаря сборной Сенегала Эдуара Менди во время финального матча Кубка... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T11:46:00+03:00
2026-01-19T11:46:00+03:00
2026-01-19T11:46:00+03:00
футбол
эдуар менди
йеванн диуф
кубок африканских наций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834247706_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_6a415a90b9892438180306fb89d1a82b.png
https://ria.ru/20260119/kubok-2068725861.html
https://ria.ru/20260119/futbolist-2068670823.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834247706_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_c414198dc68dd1b4acc3f906e6fc5f9a.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эдуар менди, йеванн диуф, кубок африканских наций
Футбол, Эдуар Менди, Йеванн Диуф, Кубок африканских наций
Бол-бои из-за полотенца напали на вратаря в финале Кубка Африки
Бол-бои повалили вратаря в попытке отобрать полотенце в финале Кубка Африки
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Несколько мальчиков, подающих мячи, в агрессивной манере пытались отнять полотенце у вратаря сборной Сенегала Эдуара Менди во время финального матча Кубка африканских наций по футболу.
В воскресенье сенегальцы обыграли в финале хозяев турнира марокканцев со счетом 1:0 и во второй раз стали обладателями Кубка африканских наций.
После финала распространились фотографии и видео, на которых запасной вратарь сборной Сенегала Йеванн Диуф
передает полотенце Менди
, чтобы тот мог вытереть лицо, а потом отбивается и убегает вдоль кромки поля от марокканских бол-боев. В итоге в один момент два бол-боя ухватились за полотенце и повалили вратаря на газон. После матча Диуф выразил недоумение действиями организаторов.
"Это было просто полотенце, чтобы вытирать перчатки, лицо. Ничего больше. В матче с Нигерией мы уже видели, что стадионные служащие пытались его забрать. Я не знаю, почему они это делали. Я пытался сделать все, чтобы Эдуар был максимально сосредоточен, нам нужно было, чтобы он был на 100% сосредоточен на поле", - цитирует Диуфа Le Parisien.
Также Диуф опубликовал в сториз в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию с золотой медалью и полотенцем: "Вот они. Медаль и полотенце".
Ранее вратарь сборной Нигерии Стэнли Нвабали пожаловался, что во время полуфинального матча против сборной Марокко (0:1) его полотенце постоянно пропадало.