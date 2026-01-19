Рейтинг@Mail.ru
Бол-бои из-за полотенца напали на вратаря в финале Кубка Африки
Футбол
 
11:46 19.01.2026
Бол-бои из-за полотенца напали на вратаря в финале Кубка Африки
Бол-бои из-за полотенца напали на вратаря в финале Кубка Африки - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Бол-бои из-за полотенца напали на вратаря в финале Кубка Африки
Несколько мальчиков, подающих мячи, в агрессивной манере пытались отнять полотенце у вратаря сборной Сенегала Эдуара Менди во время финального матча Кубка... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
футбол
эдуар менди
йеванн диуф
кубок африканских наций
эдуар менди, йеванн диуф, кубок африканских наций
Футбол, Эдуар Менди, Йеванн Диуф, Кубок африканских наций
Бол-бои из-за полотенца напали на вратаря в финале Кубка Африки

Бол-бои повалили вратаря в попытке отобрать полотенце в финале Кубка Африки

Эдуар Менди
Эдуар Менди - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : сайт "Челси"
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Несколько мальчиков, подающих мячи, в агрессивной манере пытались отнять полотенце у вратаря сборной Сенегала Эдуара Менди во время финального матча Кубка африканских наций по футболу.
В воскресенье сенегальцы обыграли в финале хозяев турнира марокканцев со счетом 1:0 и во второй раз стали обладателями Кубка африканских наций.
Сборная Сенегала с Кубком Африки - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Тренер сборной Марокко назвал финал Кубка Африки позорным
11:14
После финала распространились фотографии и видео, на которых запасной вратарь сборной Сенегала Йеванн Диуф передает полотенце Менди, чтобы тот мог вытереть лицо, а потом отбивается и убегает вдоль кромки поля от марокканских бол-боев. В итоге в один момент два бол-боя ухватились за полотенце и повалили вратаря на газон. После матча Диуф выразил недоумение действиями организаторов.
"Это было просто полотенце, чтобы вытирать перчатки, лицо. Ничего больше. В матче с Нигерией мы уже видели, что стадионные служащие пытались его забрать. Я не знаю, почему они это делали. Я пытался сделать все, чтобы Эдуар был максимально сосредоточен, нам нужно было, чтобы он был на 100% сосредоточен на поле", - цитирует Диуфа Le Parisien.
Также Диуф опубликовал в сториз в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию с золотой медалью и полотенцем: "Вот они. Медаль и полотенце".
Ранее вратарь сборной Нигерии Стэнли Нвабали пожаловался, что во время полуфинального матча против сборной Марокко (0:1) его полотенце постоянно пропадало.
Садио Мане - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Вернувшего сенегальцев на поле Мане признали лучшим игроком Кубка Африки
Футбол Эдуар Менди Йеванн Диуф Кубок африканских наций
 
