Союз конькобежцев России ожидает приглашения двух спортсменок на Олимпиаду

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова в ближайшие дни должны получить приглашение на Олимпийские игры в Италии, сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.
Неделей ранее Международный олимпийский комитет (МОК) после всех необходимых проверок пригласил для участия в Олимпиаде шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову.
"Это чисто технический вопрос, ведь они завоевали квоты. Думаю, проблем с проверкой по линии МОК не будет. В ближайшее время дождемся окончательного подтверждения их участия в Олимпийских играх. Более чем уверен, что это произойдет со дня на день", - приводит слова Гуляева Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).
"Ксения в очень приличной форме. Задача точно такая же, как и у шорт-трекистов, - бегать в силу своих возможностей. А они у нее достаточно неплохие, что уже было продемонстрировано на этапах Кубка мира. Считаю, Коржова может быть минимум в шестерке, а при хорошем раскладе способна побороться и за медаль. Анастасия - очень целеустремленная, не боящаяся авторитетов спортсменка. Как я уже говорил ранее, ее основная задача - "правильно двигать локтями". В первую очередь ей необходимо бежать тактически грамотно, не смотреть на имена оппонентов. Олимпийские игры отличаются от Кубка мира тем, что там всего один шанс, и его нужно реализовать, но я считаю, все возможно", - добавил он.
Коржова - чемпионка России 2024 года на дистанциях 3000 и 5000 метров, она завоевала олимпийскую лицензию для выступления в этих видах программы. Семенова на том же турнире завоевала бронзу на дистанции 1500 метров и в масс-старте, получив в нем же лицензию на Игры.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Помимо Посашкова и Крыловой, ранее приглашение на Игры получили российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.
