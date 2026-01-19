Союз конькобежцев России ожидает приглашения двух спортсменок на Олимпиаду

"Это чисто технический вопрос, ведь они завоевали квоты. Думаю, проблем с проверкой по линии МОК не будет. В ближайшее время дождемся окончательного подтверждения их участия в Олимпийских играх. Более чем уверен, что это произойдет со дня на день", - приводит слова Гуляева Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

"Ксения в очень приличной форме. Задача точно такая же, как и у шорт-трекистов, - бегать в силу своих возможностей. А они у нее достаточно неплохие, что уже было продемонстрировано на этапах Кубка мира. Считаю, Коржова может быть минимум в шестерке, а при хорошем раскладе способна побороться и за медаль. Анастасия - очень целеустремленная, не боящаяся авторитетов спортсменка. Как я уже говорил ранее, ее основная задача - "правильно двигать локтями". В первую очередь ей необходимо бежать тактически грамотно, не смотреть на имена оппонентов. Олимпийские игры отличаются от Кубка мира тем, что там всего один шанс, и его нужно реализовать, но я считаю, все возможно", - добавил он.