19:19 19.01.2026
Союз конькобежцев России ожидает приглашения двух спортсменок на Олимпиаду
Союз конькобежцев России ожидает приглашения двух спортсменок на Олимпиаду
спорт, николай гуляев, международный олимпийский комитет (мок), союз конькобежцев россии (скр), олимпийский комитет россии (окр)
Спорт, Николай Гуляев, Международный олимпийский комитет (МОК), Союз конькобежцев России (СКР), Олимпийский комитет России (ОКР)
Союз конькобежцев России ожидает приглашения двух спортсменок на Олимпиаду

Союз конькобежцев России ожидает приглашения на Олимпиаду Коржовой и Семеновой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧемпионат России по конькобежному спорту. День четвертый
Чемпионат России по конькобежному спорту. День четвертый - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова в ближайшие дни должны получить приглашение на Олимпийские игры в Италии, сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.
Неделей ранее Международный олимпийский комитет (МОК) после всех необходимых проверок пригласил для участия в Олимпиаде шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Тарасова ответила, готовы ли Петросян и Гуменник к Олимпиаде
10 января, 16:58
«
"Это чисто технический вопрос, ведь они завоевали квоты. Думаю, проблем с проверкой по линии МОК не будет. В ближайшее время дождемся окончательного подтверждения их участия в Олимпийских играх. Более чем уверен, что это произойдет со дня на день", - приводит слова Гуляева Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).
"Ксения в очень приличной форме. Задача точно такая же, как и у шорт-трекистов, - бегать в силу своих возможностей. А они у нее достаточно неплохие, что уже было продемонстрировано на этапах Кубка мира. Считаю, Коржова может быть минимум в шестерке, а при хорошем раскладе способна побороться и за медаль. Анастасия - очень целеустремленная, не боящаяся авторитетов спортсменка. Как я уже говорил ранее, ее основная задача - "правильно двигать локтями". В первую очередь ей необходимо бежать тактически грамотно, не смотреть на имена оппонентов. Олимпийские игры отличаются от Кубка мира тем, что там всего один шанс, и его нужно реализовать, но я считаю, все возможно", - добавил он.
Коржова - чемпионка России 2024 года на дистанциях 3000 и 5000 метров, она завоевала олимпийскую лицензию для выступления в этих видах программы. Семенова на том же турнире завоевала бронзу на дистанции 1500 метров и в масс-старте, получив в нем же лицензию на Игры.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Помимо Посашкова и Крыловой, ранее приглашение на Игры получили российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
16 января, 08:00
 
СпортНиколай ГуляевМеждународный олимпийский комитет (МОК)Союз конькобежцев России (СКР)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
