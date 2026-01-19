Рейтинг@Mail.ru
Передача Кучерова помогла "Тампе" победить в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
00:38 19.01.2026 (обновлено: 01:08 19.01.2026)
Передача Кучерова помогла "Тампе" победить в матче НХЛ
Передача Кучерова помогла "Тампе" победить в матче НХЛ
Передача Кучерова помогла "Тампе" победить в матче НХЛ
"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 19.01.2026
хоккей
спорт
оскар бек
никита кучеров
андрей василевский
тампа-бэй лайтнинг
даллас старз
национальная хоккейная лига (нхл)
Передача Кучерова помогла "Тампе" победить в матче НХЛ

"Тампа-Бэй" обыграла "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Далласе завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Доминик Джеймс (9-я минута), Брэндон Хэйгел (32), Джейк Генцел (39) и Понтус Хольмберг (58). В составе проигравших заброшенной шайбой отметился Оскар Бек (4).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
18 января 2026 • начало в 22:00
Завершен
Даллас
1 : 4
Тампа-Бэй
04:00 • Оскар Бек
(Нильс Лундквист, Маврик Бург)
08:04 • Доминик Джеймс
(Джейк Гентцель, Charles-Edouard D'Astous)
31:04 • Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Даррен Рэддиш)
38:50 • Джейк Гентцель
(Доминик Джеймс, Оливер Бьеркстранд)
57:59 • Понтус Холмберг
(Янни Гурде, Янис Жером Мозер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей в эпизоде с победным голом. Россиянин является лучшим бомбардиром клуба в сезоне, на его счету 70 очков (24 гола + 46 передач) в 43 матчах текущего регулярного чемпионата.
Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 19 из 20 бросков по воротам.
"Тампа", набрав 64 очка, возглавляет таблицу Атлантического дивизиона. "Даллас" проиграл третий матч подряд и идет вторым в Центральном дивизионе с 63 баллами.
Хоккеист Вегас Голден Найтс Павел Дорофеев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Вегас" обыграл "Нэшвилл" в НХЛ, Дорофеев отметился голом
