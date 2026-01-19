https://ria.ru/20260119/nkhl-2068666315.html
Передача Кучерова помогла "Тампе" победить в матче НХЛ
"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 19.01.2026
"Тампа-Бэй" обыграла "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ