Де Минаур вышел во второй круг Australian Open
Де Минаур вышел во второй круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Де Минаур вышел во второй круг Australian Open
Австралиец Алекс де Минаур вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Де Минаур вышел во второй круг Australian Open
Австралийский теннисист де Минаур одержал победу в первом раунде Australian Open