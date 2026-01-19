Рейтинг@Mail.ru
Де Минаур вышел во второй круг Australian Open
Теннис
 
08:04 19.01.2026
Де Минаур вышел во второй круг Australian Open
Де Минаур вышел во второй круг Australian Open
Австралиец Алекс де Минаур вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026
спорт, алекс де минаур, маккензи макдональд, australian open
Теннис, Спорт, Алекс де Минаур, Маккензи Макдональд, Australian Open
Де Минаур вышел во второй круг Australian Open

Австралийский теннисист де Минаур одержал победу в первом раунде Australian Open

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Австралиец Алекс де Минаур вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В матче первого круга де Минаур (6-й номер посева) обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 6:2, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут.
Следующим соперником де Минаура станет представитель Сербии Хамад Меджедович.
Australian Open ATP
19 января 2026 • начало в 05:50
Завершен
Маккензи Макдональд
0 : 32:62:63:6
Алекс Де Минаур
Теннис Спорт Алекс де Минаур Маккензи Макдональд Australian Open
 
