https://ria.ru/20260119/medvedev-2068686158.html
Медведев с победы стартовал на Australian Open
Медведев с победы стартовал на Australian Open - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Медведев с победы стартовал на Australian Open
Первая ракетка России Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T07:16:00+03:00
2026-01-19T07:16:00+03:00
2026-01-19T07:16:00+03:00
теннис
спорт
даниил медведев
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034875259_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_7d8c2c40b9931f7d8a3db2e0d37c86f6.jpg
https://ria.ru/20260118/khachanov-2068576797.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034875259_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_35342d988ed66e0877228df5c437a795.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, даниил медведев, australian open
Теннис, Спорт, Даниил Медведев, Australian Open
Медведев с победы стартовал на Australian Open
Медведев стартовал на Australian Open с победы над де Йонгом