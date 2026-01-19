Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
07:16 19.01.2026
Медведев с победы стартовал на Australian Open
Первая ракетка России Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В матче первого круга посеянный под 11-м номером Медведев обыграл нидерландца Йеспера де Йонга со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
19 января 2026 • начало в 03:40
Завершен
Даниил Медведев
3 : 07:56:27:6
Йеспер де Йонг
Календарь Турнирная таблица История встреч
Медведев одержал первую победу в матче турнира Большого шлема с прошлогоднего Australian Open и прервал серию из трех вылетов в первых раундах на мейджорах. Во втором круге соперником россиянина станет француз Кентен Алис.
В другом матче посеянный под седьмым номером канадец Феликс Оже-Альяссим уступил португальцу Нуну Боржешу. При счете 6:3, 4:6, 4:6 Оже-Альяссим отказался от продолжения борьбы.
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Рублев и Хачанов потеряли по одной позиции в рейтинге ATP
Вчера, 07:51
 
ТеннисСпортДаниил МедведевAustralian Open
 
