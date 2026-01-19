Марокканцы подали жалобы из-за действий сенегальцев в финале Кубка Африки

«

"FRMF объявляет, что официально подала юридическую жалобу в CAF и ФИФА в связи с уходом сенегальской сборной с поля во время финального матча против марокканцев и инцидентами, произошедшими после объявления о корректном назначении пенальти, подтвержденном единогласным решением судей. Это существенно повлияло на нормальный ход матча и концентрацию игроков. FRMF выражает сердечную благодарность всем марокканским болельщикам, которые оставались верны национальной сборной, активно присутствуя на матчах и постоянно поддерживая команду во всех играх национальной сборной и остальных матчах. Федерация также благодарит всех, кто способствовал успеху этого континентального чемпионата", - говорится в сообщении.