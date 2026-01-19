https://ria.ru/20260119/marokko-2068888950.html
Марокканцы подали жалобы из-за действий сенегальцев в финале Кубка Африки
Марокканцы подали жалобы из-за действий сенегальцев в финале Кубка Африки - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Марокканцы подали жалобы из-за действий сенегальцев в финале Кубка Африки
Королевская федерация футбола Марокко (FRMF) опубликовала заявление, в котором сообщила, что направила жалобу в Африканскую конфедерацию футбола (CAF) и... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T19:35:00+03:00
2026-01-19T19:35:00+03:00
2026-01-19T19:35:00+03:00
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
caf
джанни инфантино
кубок африканских наций
браим диас
эдуар менди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063061674_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_06d82e3e3cee382b036fa49fcefc6e9d.jpg
https://ria.ru/20260119/kubok-2068725861.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063061674_789:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_1553002d06ba0a253f280866f35d1e73.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, международная федерация футбола (фифа), caf, джанни инфантино, кубок африканских наций, браим диас, эдуар менди, садио мане
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), CAF, Джанни Инфантино, Кубок африканских наций, Браим Диас, Эдуар Менди, Садио Мане
Марокканцы подали жалобы из-за действий сенегальцев в финале Кубка Африки
Марокканцы пожаловались из-за ухода с поля сенегальцев в финале Кубка Африки
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Королевская федерация футбола Марокко (FRMF) опубликовала заявление, в котором сообщила, что направила жалобу в Африканскую конфедерацию футбола (CAF) и Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за действий сборной Сенегала во время финального матча Кубка Африки.
Финал турнира состоялся в воскресенье и завершился победой сенегальцев в дополнительное время со счетом 1:0. На 24-й компенсированной ко второму тайму минуте полузащитник сборной Марокко Браим Диас пробил "паненкой" пенальти, не сумев переиграть вратаря сенегальцев Эдуара Менди. Перед назначением 11-метрового удара игроки сборной Сенегала не согласились с решением арбитра и по команде тренера Папа Тьява ушли в подтрибунное помещение. Обратно на поле футболистов вернул Садио Мане, который затем был признан лучшим игроком турнира.
«
"FRMF объявляет, что официально подала юридическую жалобу в CAF и ФИФА в связи с уходом сенегальской сборной с поля во время финального матча против марокканцев и инцидентами, произошедшими после объявления о корректном назначении пенальти, подтвержденном единогласным решением судей. Это существенно повлияло на нормальный ход матча и концентрацию игроков. FRMF выражает сердечную благодарность всем марокканским болельщикам, которые оставались верны национальной сборной, активно присутствуя на матчах и постоянно поддерживая команду во всех играх национальной сборной и остальных матчах. Федерация также благодарит всех, кто способствовал успеху этого континентального чемпионата", - говорится в сообщении.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино раскритиковал инцидент с уходом с поля сборной Сенегала во время финального матча Кубка Африки и призвал CAF принять соответствующие дисциплинарные меры. В свою очередь, на сайте CAF сообщается, что организация изучает видеоматериалы и передаст дело компетентным органам для принятия соответствующих мер в отношении участников инцидента.