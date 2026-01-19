https://ria.ru/20260119/mane--2068760680.html
Мане заявил, что больше не сыграет в Кубке Африки
Мане заявил, что больше не сыграет в Кубке Африки - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Мане заявил, что больше не сыграет в Кубке Африки
Капитан сборной Сенегала Садио Мане сообщил, что больше не сыграет за национальную команду на Кубке африканский наций по футболу. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Мане заявил, что больше не сыграет в Кубке Африки
Мане заявил, что больше не сыграет в Кубке Африки после победы на турнире
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Капитан сборной Сенегала Садио Мане сообщил, что больше не сыграет за национальную команду на Кубке африканский наций по футболу.
Финал турнира состоялся в ночь на понедельник по московскому времени и завершился победой сенегальцев в дополнительное время (1:0) благодаря голу Папа Гейе. На 24-й компенсированной ко второму тайму минуте полузащитник сборной Марокко Браим Диас пробил "паненкой" пенальти, не сумев переиграть вратаря сенегальцев Эдуара Менди. Перед назначением 11-метрового удара игроки сборной Сенегала не согласились с решением арбитра и по команде тренера Папа Тьява ушли в подтрибунное помещение. Обратно на поле футболистов вернул Мане, который был признан лучшим футболистом турнира.
«
"Мой последний Кубок Африки? Да, кажется, я уже говорил об этом, так что сейчас просто повторюсь. Моя эра в Кубке Африки подошла к концу. Если на то будет воля, я остановлюсь на этом. Я уверен, что смена поколения в команде обеспечена, парни справятся. А я буду для них двенадцатым игроком с трибуны", - приводит слова Мане RMC Sport.
Сборная Сенегала завоевала трофей во второй раз в истории (2021, 2025). Марокканцы выигрывали Кубок африканских наций в 1976 году.