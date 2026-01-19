Рейтинг@Mail.ru
Мане заявил, что больше не сыграет в Кубке Африки - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:37 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/mane--2068760680.html
Мане заявил, что больше не сыграет в Кубке Африки
Мане заявил, что больше не сыграет в Кубке Африки - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Мане заявил, что больше не сыграет в Кубке Африки
Капитан сборной Сенегала Садио Мане сообщил, что больше не сыграет за национальную команду на Кубке африканский наций по футболу. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T12:37:00+03:00
2026-01-19T12:37:00+03:00
футбол
спорт
садио мане
кубок африканских наций
сенегал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888027072_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6caff883ebdf0eae688c0156ce88a23d.jpg
https://ria.ru/20260119/senegal-2068669871.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888027072_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f368c45ad1223331c35b9f73588e649d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, садио мане, кубок африканских наций, сенегал
Футбол, Спорт, Садио Мане, Кубок африканских наций, Сенегал
Мане заявил, что больше не сыграет в Кубке Африки

Мане заявил, что больше не сыграет в Кубке Африки после победы на турнире

© пресс-служба клуба "Аль-Наср"Полузащитник "Аль-Насра" Садио Мане
Полузащитник Аль-Насра Садио Мане - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© пресс-служба клуба "Аль-Наср"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Капитан сборной Сенегала Садио Мане сообщил, что больше не сыграет за национальную команду на Кубке африканский наций по футболу.
Финал турнира состоялся в ночь на понедельник по московскому времени и завершился победой сенегальцев в дополнительное время (1:0) благодаря голу Папа Гейе. На 24-й компенсированной ко второму тайму минуте полузащитник сборной Марокко Браим Диас пробил "паненкой" пенальти, не сумев переиграть вратаря сенегальцев Эдуара Менди. Перед назначением 11-метрового удара игроки сборной Сенегала не согласились с решением арбитра и по команде тренера Папа Тьява ушли в подтрибунное помещение. Обратно на поле футболистов вернул Мане, который был признан лучшим футболистом турнира.
«
"Мой последний Кубок Африки? Да, кажется, я уже говорил об этом, так что сейчас просто повторюсь. Моя эра в Кубке Африки подошла к концу. Если на то будет воля, я остановлюсь на этом. Я уверен, что смена поколения в команде обеспечена, парни справятся. А я буду для них двенадцатым игроком с трибуны", - приводит слова Мане RMC Sport.
Сборная Сенегала завоевала трофей во второй раз в истории (2021, 2025). Марокканцы выигрывали Кубок африканских наций в 1976 году.
Футболисты сборной Марокко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Беспредел в финале Кубка Африки! Команда ушла с поля, а потом взяла золото
01:40
 
ФутболСпортСадио МанеКубок африканских нацийСенегал
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Хоккей
    19.01 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    19.01 19:30
    СКА
    Динамо Минск
  • Хоккей
    19.01 19:30
    Динамо Москва
    Северсталь
  • Футбол
    19.01 22:45
    Лацио
    Комо
  • Футбол
    19.01 23:00
    Эльче
    Севилья
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала