Легечка проиграл 198-й ракетке мира на старте Australian Open
Теннис
 
13:35 19.01.2026
Легечка проиграл 198-й ракетке мира на старте Australian Open
Легечка проиграл 198-й ракетке мира на старте Australian Open
Чех Иржи Легечка проиграл французу Артюру Жа в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Чех Иржи Легечка проиграл французу Артюру Жа в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась победой занимающего 198-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Жа над Легечкой (17-й номер посева) со счетом 7:5, 7:6 (7:1), 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 41 минуту.
В следующем раунде 21-летний француз сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой, получившим специальное приглашение (wild card) на турнир.
Australian Open завершится 1 февраля. Действующим победителем турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер.
Результаты других матчей первого раунда:
Артур Риндеркнеш (Франция, 24) - Фабиан Марожан (Венгрия) - 3:6, 4:6, 7:6 (7:2), 4:6;
Лернер Тьен (США, 25) - Маркос Гирон (США) - 7:6 (7:2), 4:6, 3:6, 7:6 (7:3), 6:2;
Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 14) - Филип Мисолич (Австрия) - 6:2, 6:3, 6:3;
Денис Шаповалов (Канада, 21) - Бу Юньчаокэтэ (Китай, wild card) - 6:3, 7:6 (7:3), 6:1;
Брэндон Накашима (США, 27) - Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) - 3:6, 6:4, 6:7 (1:7), 6:7 (3:7);
Валантен Вашро (Монако, 30) - Мартин Дамм - младший (США) - 6:4, 6:4, 6:4.
