Кубок легенд с участием российских экс-футболистов пройдет 20-22 февраля

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Футбольный турнир "Кубок легенд" имени Константина Еременко пройдет 20-22 февраля в Москве, Футбольный турнир "Кубок легенд" имени Константина Еременко пройдет 20-22 февраля в Москве, сообщается в Telegram-канале соревнования.

Матчи пройдут на арене "Мегаспорт", в турнире примут участие бывшие игроки московских "Динамо", "Локомотива", "Спартака", ЦСКА, петербургского "Зенита", а также сборная мира.

Кроме того, в рамках мероприятия 20 февраля пройдет инклюзивный турнир и детский турнир спортивных школ. 21-22 февраля состоятся девять матчей основного турнира, а также автограф-сессия.