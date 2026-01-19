https://ria.ru/20260119/kubok-2068867834.html
Кубок легенд с участием российских экс-футболистов пройдет 20-22 февраля
Кубок легенд с участием российских экс-футболистов пройдет 20-22 февраля
Футбольный турнир "Кубок легенд" имени Константина Еременко пройдет 20-22 февраля в Москве, сообщается в Telegram-канале соревнования. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
футбол
спорт
москва
россия
мегаспорт
динамо москва
локомотив (москва)
кубок легенд
москва
россия
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Футбольный турнир "Кубок легенд" имени Константина Еременко пройдет 20-22 февраля в Москве, сообщается
в Telegram-канале соревнования.
Матчи пройдут на арене "Мегаспорт", в турнире примут участие бывшие игроки московских "Динамо", "Локомотива", "Спартака", ЦСКА, петербургского "Зенита", а также сборная мира.
Кроме того, в рамках мероприятия 20 февраля пройдет инклюзивный турнир и детский турнир спортивных школ. 21-22 февраля состоятся девять матчей основного турнира, а также автограф-сессия.
Кубок легенд проводится с 2009 года, в 2010 году турниру было присвоено имя ушедшего из жизни Константина Еременко. Наибольшее количество побед за всю историю одерживала команда легенд России, она становилась чемпионом Кубка 15 раз.