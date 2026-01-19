Рейтинг@Mail.ru
Кубок легенд с участием российских экс-футболистов пройдет 20-22 февраля
Футбол
 
18:28 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/kubok-2068867834.html
Кубок легенд с участием российских экс-футболистов пройдет 20-22 февраля
Кубок легенд с участием российских экс-футболистов пройдет 20-22 февраля - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Кубок легенд с участием российских экс-футболистов пройдет 20-22 февраля
Футбольный турнир "Кубок легенд" имени Константина Еременко пройдет 20-22 февраля в Москве, сообщается в Telegram-канале соревнования. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T18:28:00+03:00
2026-01-19T18:28:00+03:00
футбол
спорт
москва
россия
мегаспорт
динамо москва
локомотив (москва)
кубок легенд
москва
россия
Кубок легенд с участием российских экс-футболистов пройдет 20-22 февраля

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Футбольный турнир "Кубок легенд" имени Константина Еременко пройдет 20-22 февраля в Москве, сообщается в Telegram-канале соревнования.
Матчи пройдут на арене "Мегаспорт", в турнире примут участие бывшие игроки московских "Динамо", "Локомотива", "Спартака", ЦСКА, петербургского "Зенита", а также сборная мира.
Кроме того, в рамках мероприятия 20 февраля пройдет инклюзивный турнир и детский турнир спортивных школ. 21-22 февраля состоятся девять матчей основного турнира, а также автограф-сессия.
Кубок легенд проводится с 2009 года, в 2010 году турниру было присвоено имя ушедшего из жизни Константина Еременко. Наибольшее количество побед за всю историю одерживала команда легенд России, она становилась чемпионом Кубка 15 раз.
ФИФА объявила состав групп серии международных товарищеских матчей
