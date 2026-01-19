Минское "Динамо" благодаря дублю Галиева обыграло СКА в матче КХЛ

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минское "Динамо" обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
09:51 • Маркус Филлипс
14:00 • Матвей Поляков
(Сергей Плотников, Сергей Сапего)
08:20 • Николай Голдобин
(Михаил Воробьев, Бреннан Менелл)
08:19 • Станислав Галиев
(Алекс Лимож, Сам Анас)
05:05 • Николас Мелоче
(Виталий Пинчук)
19:26 • Вадим Шипачев
(Сам Анас, Роберт Хэмилтон)
19:30 • Станислав Галиев
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Станислав Галиев (9-я и 60-я минуты), Николас Мелош (26) и Вадим Шипачев (40). В составе армейцев шайбами отметились Маркус Филлипс (30), Матвей Поляков (34) и Николай Голдобин (49).
Отдавший три голевые передачи Сэм Энэс отличился результативными действиями в 11-м матче подряд и стал рекордсменом минчан по продолжительности результативной серии. До него за клуб в 10 играх подряд отличался Джо Павелски. Энэс является лучшим бомбардиром КХЛ текущего сезона, набрав 57 очков (22 гола + 35 передач) в 45 матчах.
Минчане с 63 очками занимают второе место в таблице Западной конференции, СКА (53 очка) располагается на седьмой строчке.
В следующем матче "Динамо" 21 января сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом", петербургский клуб на следующий день примет московский "Спартак".