Минское "Динамо" благодаря дублю Галиева обыграло СКА в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Хоккей
 
21:53 19.01.2026
Минское "Динамо" благодаря дублю Галиева обыграло СКА в матче КХЛ
Минское "Динамо" благодаря дублю Галиева обыграло СКА в матче КХЛ
Минское "Динамо" обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 19.01.2026
хоккей
спорт
станислав галиев
вадим шипачев
николай голдобин
хк динамо
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, станислав галиев, вадим шипачев, николай голдобин, хк динамо, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Станислав Галиев, Вадим Шипачев, Николай Голдобин, ХК Динамо, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Минское "Динамо" благодаря дублю Галиева обыграло СКА в матче КХЛ

Минское "Динамо" со счетом 4:3 обыграло СКА в матче КХЛ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкХоккеист "Динамо" (Минск) Станислав Галиев
Хоккеист Динамо (Минск) Станислав Галиев - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минское "Динамо" обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
19 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
СКА
3 : 4
Динамо Минск
09:51 • Маркус Филлипс
(Джозеф Бландизи, Брендэн Лайпсик)
14:00 • Матвей Поляков
(Сергей Плотников, Сергей Сапего)
08:20 • Николай Голдобин
(Михаил Воробьев, Бреннан Менелл)
08:19 • Станислав Галиев
(Алекс Лимож, Сам Анас)
05:05 • Николас Мелоче
(Виталий Пинчук)
19:26 • Вадим Шипачев
(Сам Анас, Роберт Хэмилтон)
19:30 • Станислав Галиев
(Сам Анас, Тай Смит)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Станислав Галиев (9-я и 60-я минуты), Николас Мелош (26) и Вадим Шипачев (40). В составе армейцев шайбами отметились Маркус Филлипс (30), Матвей Поляков (34) и Николай Голдобин (49).
Отдавший три голевые передачи Сэм Энэс отличился результативными действиями в 11-м матче подряд и стал рекордсменом минчан по продолжительности результативной серии. До него за клуб в 10 играх подряд отличался Джо Павелски. Энэс является лучшим бомбардиром КХЛ текущего сезона, набрав 57 очков (22 гола + 35 передач) в 45 матчах.
Минчане с 63 очками занимают второе место в таблице Западной конференции, СКА (53 очка) располагается на седьмой строчке.
В следующем матче "Динамо" 21 января сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом", петербургский клуб на следующий день примет московский "Спартак".
Хоккей
 
Матч-центр
 
Матч-центр
