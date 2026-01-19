Рейтинг@Mail.ru
Американские хоккеистки обыграли канадок в финале юниорского ЧМ
Хоккей
 
08:06 19.01.2026
Американские хоккеистки обыграли канадок в финале юниорского ЧМ
Американские хоккеистки обыграли канадок в финале юниорского ЧМ
Женская сборная США по хоккею обыграла команду Канады в финальном матче юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет), который проходил в Канаде. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026
Американские хоккеистки обыграли канадок в финале юниорского ЧМ

Сборная США обыграла Канаду в финале женского юниорского чемпионата мира

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Женская сборная США по хоккею обыграла команду Канады в финальном матче юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет), который проходил в Канаде.
Финальный матч завершился со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу американок. По шайбе забросили Эмили Поль (15-я минута) и Линдси Степновски (39).
В матче за бронзовые медали сборная Чехии со счетом 4:3 обыграла команду Швеции.
Юниорская сборная США стала чемпионом мира в десятый раз, что является рекордом соревнований. На счету канадок восемь золотых медалей.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
