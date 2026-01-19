Всемирная федерация керлинга допустила российских юниоров с флагом и гимном

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Совет Всемирной федерации керлинга (World Curling) принял решение допустить российских юниоров к международным соревнованиям с национальными флагом и гимном, сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

World Curling в начале марта 2022 года отстранила сборные России от соревнований на фоне ситуации на Украине. В январе 2025-го организация продлила отстранение россиян и белорусов от международных соревнований до конца сезона-2024/25.

« "Руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета, совет Всемирной федерации керлинга, состоявшийся на прошлой неделе, принял решение допустить российских юниоров к международным соревнованиям", - написал Дегтярев.

Юниорские команды из России и Белоруссии смогут выступать под национальными флагами, в национальной экипировке, с исполнением гимна и указанием своей страны. Дегтярев отметил, что впервые новые правила будут применены уже в текущем сезоне на чемпионате мира среди юниоров по керлингу среди смешанных пар, который пройдет 5-10 мая 2026 года в Эдмонтоне (Канада).

"WCF стала четвертой международной федерацией, имплементировавшей рекомендации МОК. Ранее это сделала Международная федерация конного спорта (FEI), Международная федерация фехтования (FIE) и Международная федерация волейбола (FIVB). Кроме того, керлинг стал третьим командным олимпийским видом спорта, допустившим российских спортсменов к международным стартам. Ранее допуск получили волейболисты и ватерполисты. Процесс возвращения России в мировой спорт продолжается", - добавил Дегтярев.