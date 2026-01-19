Рейтинг@Mail.ru
Всемирная федерация керлинга допустила российских юниоров с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 19.01.2026 (обновлено: 19:20 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/kerling-2068885505.html
Всемирная федерация керлинга допустила российских юниоров с флагом и гимном
Всемирная федерация керлинга допустила российских юниоров с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Всемирная федерация керлинга допустила российских юниоров с флагом и гимном
Совет Всемирной федерации керлинга (World Curling) принял решение допустить российских юниоров к международным соревнованиям с национальными флагом и гимном,... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T19:02:00+03:00
2026-01-19T19:20:00+03:00
спорт
керлинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113216/31/1132163112_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_29d9fbedd82245eff433a98fa15121d1.jpg
https://ria.ru/20260115/degtyarev-2068085570.html
https://ria.ru/20260119/trusova-2068811473.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113216/31/1132163112_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d1ced68d715fdcc82670296eb75372b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, керлинг
Спорт, Керлинг
Всемирная федерация керлинга допустила российских юниоров с флагом и гимном

Всемирная федерация керлинга допустила российских юниоров до турниров с флагом

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкОлимпиада 2018. Керлинг. Микст. США - Россия
Олимпиада 2018. Керлинг. Микст. США - Россия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Совет Всемирной федерации керлинга (World Curling) принял решение допустить российских юниоров к международным соревнованиям с национальными флагом и гимном, сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в Telegram-канале.
World Curling в начале марта 2022 года отстранила сборные России от соревнований на фоне ситуации на Украине. В январе 2025-го организация продлила отстранение россиян и белорусов от международных соревнований до конца сезона-2024/25.
Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Дегтярев рассказал, когда МОК восстановит членство ОКР
15 января, 15:33
«
"Руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета, совет Всемирной федерации керлинга, состоявшийся на прошлой неделе, принял решение допустить российских юниоров к международным соревнованиям", - написал Дегтярев.
Юниорские команды из России и Белоруссии смогут выступать под национальными флагами, в национальной экипировке, с исполнением гимна и указанием своей страны. Дегтярев отметил, что впервые новые правила будут применены уже в текущем сезоне на чемпионате мира среди юниоров по керлингу среди смешанных пар, который пройдет 5-10 мая 2026 года в Эдмонтоне (Канада).
"WCF стала четвертой международной федерацией, имплементировавшей рекомендации МОК. Ранее это сделала Международная федерация конного спорта (FEI), Международная федерация фехтования (FIE) и Международная федерация волейбола (FIVB). Кроме того, керлинг стал третьим командным олимпийским видом спорта, допустившим российских спортсменов к международным стартам. Ранее допуск получили волейболисты и ватерполисты. Процесс возвращения России в мировой спорт продолжается", - добавил Дегтярев.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.
Александра Игнатова - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трусова может выступить на Гран-при ISU в случае допуска
Вчера, 15:07
 
СпортКерлинг
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Москва
    Северсталь
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Комо
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Севилья
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала