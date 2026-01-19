Суд отклонил апелляцию "Ювентуса" на решение о выплате Роналду

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Апелляция "Ювентуса" на решение о выплате пятикратному обладателю "Золотого мяча" португальцу Криштиану Роналду 9,8 миллиона евро была отклонена, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Туринский суд по трудовым спорам.
Отмечается, что судья оставил в силе решение арбитражной коллегии от апреля 2024 года, согласно которому португальский нападающий имеет право на выплату от клуба.
Арбитражный суд в апреле 2024 года обязал клуб перевести Роналду половину неучтенной в декларациях зарплаты в размере 19,5 млн евро, однако в мае того же года туринцы подали апелляцию. О невыплате стало известно благодаря документам, найденным при обыске в "Ювентусе" по делу о финансовых махинациях. Роналду подал в суд с требованием вернуть деньги, которые по обоюдному соглашению были заморожены на время пандемии и остались невыплаченными.
Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 год, провел 134 официальных матча и забил 101 мяч. В туринском клубе португалец выиграл два чемпионата Италии, один Кубок и два Суперкубка страны. В настоящее время Роналду представляет саудовский клуб "Аль-Наср".
