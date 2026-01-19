Суд отклонил апелляцию "Ювентуса" на решение о выплате Роналду

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Апелляция "Ювентуса" на решение о выплате пятикратному обладателю "Золотого мяча" португальцу Криштиану Роналду 9,8 миллиона евро была отклонена, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Туринский суд по трудовым спорам.