Более 50 человек попали в больницу во время забега в Гонконге

По данным газеты, марафон "Standard Chartered Hong Kong Marathon 2026" проходил в воскресенье, 74 тысячи человек принимали в нем участие, из них 34 тысячи участвовали в забеге на 10 километров.

"В общей сложности в больницу было доставлено 59 бегунов во время Standard Chartered Hong Kong Marathon 2026, двое находятся в критическом состоянии, состояние еще троих человек стабилизировалось из тяжелого", - сообщает газета.

По данным Standard, в общей ложности более 1,5 тысяч человек нуждались в медицинской помощи во время забега, у большинства из них были незначительные травмы, включая растяжения, ссадины и мышечные судороги.