Более 50 человек попали в больницу во время забега в Гонконге
Более 50 человек попали в больницу во время забега в Гонконге
Во время марафона в Гонконге в больницу было доставлено 59 бегунов, двое находятся в критическом состоянии, включая мужчину в коме, сообщает гонконгская газета... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Во время марафона в Гонконге в больницу было доставлено 59 бегунов, двое находятся в критическом состоянии, включая мужчину в коме, сообщает гонконгская газета Standard
.
По данным газеты, марафон "Standard Chartered Hong Kong Marathon 2026" проходил в воскресенье, 74 тысячи человек принимали в нем участие, из них 34 тысячи участвовали в забеге на 10 километров.
«
"В общей сложности в больницу было доставлено 59 бегунов во время Standard Chartered Hong Kong Marathon 2026, двое находятся в критическом состоянии, состояние еще троих человек стабилизировалось из тяжелого", - сообщает газета.
По данным представителей филиала ассоциации легкой атлетики Китая
в Гонконге
, около 9.45 (4.45 - ред.) в воскресенье в больницу был доставлен мужчина в состоянии комы. В машине скорой помощи медики делали ему сердечно-легочную реанимацию. У мужчины также были замечены судороги.
По данным Standard, в общей ложности более 1,5 тысяч человек нуждались в медицинской помощи во время забега, у большинства из них были незначительные травмы, включая растяжения, ссадины и мышечные судороги.