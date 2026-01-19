Рейтинг@Mail.ru
Более 50 человек попали в больницу во время забега в Гонконге
14:55 19.01.2026 (обновлено: 15:09 19.01.2026)
Более 50 человек попали в больницу во время забега в Гонконге
Более 50 человек попали в больницу во время забега в Гонконге - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Более 50 человек попали в больницу во время забега в Гонконге
Во время марафона в Гонконге в больницу было доставлено 59 бегунов, двое находятся в критическом состоянии, включая мужчину в коме, сообщает гонконгская газета... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T14:55:00+03:00
2026-01-19T15:09:00+03:00
гонконг
РИА Новости Спорт
2026
РИА Новости Спорт
Новости
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
гонконг, спорт, бег
Гонконг, Спорт, бег
Более 50 человек попали в больницу во время забега в Гонконге

Во время забега в Гонконге 59 человек доставили в больницу

Участник марафона
Участник марафона
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Участник марафона. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Во время марафона в Гонконге в больницу было доставлено 59 бегунов, двое находятся в критическом состоянии, включая мужчину в коме, сообщает гонконгская газета Standard.
По данным газеты, марафон "Standard Chartered Hong Kong Marathon 2026" проходил в воскресенье, 74 тысячи человек принимали в нем участие, из них 34 тысячи участвовали в забеге на 10 километров.
«
"В общей сложности в больницу было доставлено 59 бегунов во время Standard Chartered Hong Kong Marathon 2026, двое находятся в критическом состоянии, состояние еще троих человек стабилизировалось из тяжелого", - сообщает газета.
По данным представителей филиала ассоциации легкой атлетики Китая в Гонконге, около 9.45 (4.45 - ред.) в воскресенье в больницу был доставлен мужчина в состоянии комы. В машине скорой помощи медики делали ему сердечно-легочную реанимацию. У мужчины также были замечены судороги.
По данным Standard, в общей ложности более 1,5 тысяч человек нуждались в медицинской помощи во время забега, у большинства из них были незначительные травмы, включая растяжения, ссадины и мышечные судороги.
Новогодний забег в олимпийском комплексе Лужники - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Новогодний забег состоится в олимпийском комплексе "Лужники"
25 декабря 2025, 14:32
 
ГонконгСпортбег
 
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
