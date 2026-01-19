https://ria.ru/20260119/gol-2068667052.html
Дебютный гол Фюллькруга за "Милан" принес команде победу в матче Серии А
Дебютный гол Фюллькруга за "Милан" принес команде победу в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Дебютный гол Фюллькруга за "Милан" принес команде победу в матче Серии А
"Милан" обыграл "Лечче" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T00:47:00+03:00
2026-01-19T00:47:00+03:00
2026-01-19T01:01:00+03:00
футбол
спорт
италия
милан
серия а (чемпионат италии по футболу)
никлас фюллькруг
милан
лечче
италия
милан
Дебютный гол Фюллькруга за "Милан" принес команде победу в матче Серии А
"Милан" дома обыграл "Лечче" в матче Серии А благодаря дебютному голу Фюллькруга