Дебютный гол Фюллькруга за "Милан" принес команде победу в матче Серии А
Футбол
 
00:47 19.01.2026 (обновлено: 01:01 19.01.2026)
Дебютный гол Фюллькруга за "Милан" принес команде победу в матче Серии А
"Милан" обыграл "Лечче" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
спорт, италия, милан, серия а (чемпионат италии по футболу), никлас фюллькруг, милан, лечче
Футбол, Спорт, Италия, Милан, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Никлас Фюллькруг, Милан, Лечче
Дебютный гол Фюллькруга за "Милан" принес команде победу в матче Серии А

"Милан" дома обыграл "Лечче" в матче Серии А благодаря дебютному голу Фюллькруга

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Милан" обыграл "Лечче" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, мяч забил Никлас Фюллькруг (76-я минута).
Принадлежащий английскому "Вест Хэму" Фюллькруг играет за "Милан" на правах аренды, немец провел свой пятый матч за "россонери". Этот гол стал для него первым в сезоне. В пятницу итальянские СМИ сообщили, что у игрока из номера в отеле украли несколько часов на общую сумму в 500 тысяч евро.
"Милан", набрав 46 очков, занимает второе место в таблице Серии А, "Лечче" с 17 баллами идет в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке.
Дибала и новичок Мален принесли "Роме" победу над "Торино"
