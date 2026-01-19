Двалишвили заявил, что третий бой с Яном не позволят провести в Белом доме

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили заявил, что третий бой между ним и Петром Яном не сможет пройти в Белом доме, поскольку его соперник представляет Россию.
Ян в декабре на турнире UFC 323 победил Двалишвили единогласным решением судей и вернул пояс UFC в легчайшем весе. Бойцы встречались в 2023 году, тогда грузин одержал победу единогласным решением судей.
«
"В UFC мне сказали, что я следующий в очереди за поясом, что между мной и Яном будет трилогия. Еще мне сказали, что бой не случится в Белом доме на дне рождения Трампа в июне, потому что он россиянин, а такое невозможно", - заявил Двалишвили в интервью, отрывок которого опубликован на странице MMA Pros Pick в соцсети X.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал бой за звание чемпиона UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Это мероприятие станет частью широкой программы празднования America 250 - юбилея, приуроченного к 250-летию подписания Декларации независимости, который будет отмечаться в 2026 году. Ожидается, что бой пройдет на газоне у Белого дома, однако пока не подтверждены ни официальные разрешения, ни логистические детали.
