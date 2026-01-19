Тренер "Динамо" пригрозил хоккеисту сокращением игрового времени

«

"Если вы помните матч в Сочи, он там забил и сразу же удалился. Я с ним разговариваю. И у нас договоренность: если он будет продолжать это делать, значит, я стану урезать его игровое время. Сегодня это не было грубостью. Я сам просил играть в тело. Так получилось, что он попал. В последнее время он нечасто удаляется", - заявил Козлов на пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе "Динамо" в соцсети "ВКонтакте".