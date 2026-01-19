Тренер "Динамо" пригрозил хоккеисту сокращением игрового времени

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Вячеслав Козлов заявил, что у него есть договоренность с нападающим клуба Максимом Комтуа о сокращении игрового времени в случае грубых эпизодов по ходу матчей.
В понедельник "Динамо" на своем льду в серии буллитов обыграло череповецкую "Северсталь" со счетом 5:4. В начале встречи Комтуа был удален на пять минут из-за атаки соперника в голову.
«
"Если вы помните матч в Сочи, он там забил и сразу же удалился. Я с ним разговариваю. И у нас договоренность: если он будет продолжать это делать, значит, я стану урезать его игровое время. Сегодня это не было грубостью. Я сам просил играть в тело. Так получилось, что он попал. В последнее время он нечасто удаляется", - заявил Козлов на пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе "Динамо" в соцсети "ВКонтакте".
Столичный клуб прервал серию из трех поражений и, набрав 57 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.