Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Динамо" пригрозил хоккеисту сокращением игрового времени - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:31 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/dinamo-2068913237.html
Тренер "Динамо" пригрозил хоккеисту сокращением игрового времени
Тренер "Динамо" пригрозил хоккеисту сокращением игрового времени - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Тренер "Динамо" пригрозил хоккеисту сокращением игрового времени
Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Вячеслав Козлов заявил, что у него есть договоренность с нападающим клуба Максимом Комтуа о сокращении... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T23:31:00+03:00
2026-01-19T23:31:00+03:00
хоккей
спорт
вячеслав козлов
хк динамо
северсталь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012848184_0:117:2909:1754_1920x0_80_0_0_bc8cb8029f7daab9363c201e501513d3.jpg
https://ria.ru/20260119/shulak-2068804285.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012848184_166:0:2749:1937_1920x0_80_0_0_07fc568580e1b394ec5fa3e3d380fc16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вячеслав козлов, хк динамо, северсталь
Хоккей, Спорт, Вячеслав Козлов, ХК Динамо, Северсталь
Тренер "Динамо" пригрозил хоккеисту сокращением игрового времени

Тренер "Динамо" Козлов заявил, что сократит время Комтуа в случае удалений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМакс Комтуа
Макс Комтуа - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Вячеслав Козлов заявил, что у него есть договоренность с нападающим клуба Максимом Комтуа о сокращении игрового времени в случае грубых эпизодов по ходу матчей.
В понедельник "Динамо" на своем льду в серии буллитов обыграло череповецкую "Северсталь" со счетом 5:4. В начале встречи Комтуа был удален на пять минут из-за атаки соперника в голову.
«
"Если вы помните матч в Сочи, он там забил и сразу же удалился. Я с ним разговариваю. И у нас договоренность: если он будет продолжать это делать, значит, я стану урезать его игровое время. Сегодня это не было грубостью. Я сам просил играть в тело. Так получилось, что он попал. В последнее время он нечасто удаляется", - заявил Козлов на пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе "Динамо" в соцсети "ВКонтакте".
Столичный клуб прервал серию из трех поражений и, набрав 57 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
Хоккей. КХЛ. Матч Адмирал - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Капитан "Адмирала" Шулак забросил шайбу в собственные ворота в матче КХЛ
Вчера, 14:34
 
ХоккейСпортВячеслав КозловХК Динамо (Москва)Северсталь
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Москва
    Северсталь
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Комо
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Севилья
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала