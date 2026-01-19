Рейтинг@Mail.ru
Махачкалинское "Динамо" обыграло сербский клуб в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:50 19.01.2026 (обновлено: 20:37 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/dinamo-2068877967.html
Махачкалинское "Динамо" обыграло сербский клуб в товарищеском матче
Махачкалинское "Динамо" обыграло сербский клуб в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Махачкалинское "Динамо" обыграло сербский клуб в товарищеском матче
Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" обыграло сербскую команду ИМТ в товарищеском матче, который прошел на сборе в Турции. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T18:50:00+03:00
2026-01-19T20:37:00+03:00
футбол
спорт
турция
хуссем мрезиг
ражаб магомедов
вадим евсеев
рубин
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972929024_18:136:1886:1187_1920x0_80_0_0_9ad015a37ec20036ca756952aab2a2c5.jpg
https://ria.ru/20260111/gadzhiev-2067233590.html
турция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972929024_105:0:1812:1280_1920x0_80_0_0_86ad1b9bf463de29e7962e22c9cd7c78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, турция, хуссем мрезиг, ражаб магомедов, вадим евсеев, рубин, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Турция, Хуссем Мрезиг, Ражаб Магомедов, Вадим Евсеев, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ)
Махачкалинское "Динамо" обыграло сербский клуб в товарищеском матче

Махачкалинское "Динамо" обыграло сербскую команду ИМТ в товарищеском матче

© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)Болельщики махачкалинского "Динамо"
Болельщики махачкалинского Динамо - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)
Болельщики махачкалинского "Динамо". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" обыграло сербскую команду ИМТ в товарищеском матче, который прошел на сборе в Турции.
Встреча завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Хуссем Мрезиг (с пенальти) и Ражаб Магомедов.
Махачкалинцы ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 15 очков. В первом матче чемпионата после перерыва команда Вадима Евсеева 28 февраля примет казанский "Рубин".
Гаджи Гаджиев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Гаджиев стал почетным президентом махачкалинского "Динамо"
11 января, 15:11
 
ФутболСпортТурцияХуссем МрезигРажаб МагомедовВадим ЕвсеевРубинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Москва
    Северсталь
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Комо
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Севилья
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала