https://ria.ru/20260119/dinamo-2068877967.html
Махачкалинское "Динамо" обыграло сербский клуб в товарищеском матче
Махачкалинское "Динамо" обыграло сербский клуб в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Махачкалинское "Динамо" обыграло сербский клуб в товарищеском матче
Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" обыграло сербскую команду ИМТ в товарищеском матче, который прошел на сборе в Турции. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T18:50:00+03:00
2026-01-19T18:50:00+03:00
2026-01-19T20:37:00+03:00
футбол
спорт
турция
хуссем мрезиг
ражаб магомедов
вадим евсеев
рубин
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972929024_18:136:1886:1187_1920x0_80_0_0_9ad015a37ec20036ca756952aab2a2c5.jpg
https://ria.ru/20260111/gadzhiev-2067233590.html
турция
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972929024_105:0:1812:1280_1920x0_80_0_0_86ad1b9bf463de29e7962e22c9cd7c78.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, турция, хуссем мрезиг, ражаб магомедов, вадим евсеев, рубин, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Турция, Хуссем Мрезиг, Ражаб Магомедов, Вадим Евсеев, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ)
Махачкалинское "Динамо" обыграло сербский клуб в товарищеском матче
Махачкалинское "Динамо" обыграло сербскую команду ИМТ в товарищеском матче