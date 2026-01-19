https://ria.ru/20260119/borodavko-2068895004.html
Бородавко признался в двояких ощущениях от еще одного нейтрального статуса
КАЗАНЬ, 19 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Предоставление российскому лыжнику Никите Денисову нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) вызывает двоякие ощущения, заявил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
В понедельник FIS объявила о предоставлении нейтрального статуса Денисову. Он стал третьим лыжником после Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, который может участвовать в соревнованиях FIS.
"Непонятно по FIS: какой будет допуск - будет ли возможность двум спортсменам одновременно стартовать или же только одному человеку? Поэтому здесь все достаточно сложно. Если у нас, допустим, Савелий является безоговорочным лидером - я имею в виду среди тех, кто на Олимпиаде будет, - уже адаптирован, уже принял участие в определенном количестве стартов, то здесь трудно сказать. Возникает двоякое ощущение: стоит ли везти на Олимпийские игры людей, если они не смогут стартовать? С другой стороны, то, что дали нейтральный статус, - это здорово. А если будет возможность стартовать не одному, а сразу двоим, то, конечно, я это все приветствую", - сказал Бородавко РИА Новости.
"Никита сейчас тренируется под руководством Сорина Егора Владимировича. Неизвестно, есть ли у него виза. То есть много таких сопутствующих вопросов, которые влияют на возможность участия в Олимпийских играх. Наши сервисеры, те люди, которые получили нейтральный статус еще в декабре, до сих пор не смогли получить визы. Только сейчас начинают получать. Сколько это может продлиться? У меня много вопросов по этому поводу", - добавил собеседник агентства.