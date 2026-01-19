Бородавко признался в двояких ощущениях от еще одного нейтрального статуса

«

"Непонятно по FIS: какой будет допуск - будет ли возможность двум спортсменам одновременно стартовать или же только одному человеку? Поэтому здесь все достаточно сложно. Если у нас, допустим, Савелий является безоговорочным лидером - я имею в виду среди тех, кто на Олимпиаде будет, - уже адаптирован, уже принял участие в определенном количестве стартов, то здесь трудно сказать. Возникает двоякое ощущение: стоит ли везти на Олимпийские игры людей, если они не смогут стартовать? С другой стороны, то, что дали нейтральный статус, - это здорово. А если будет возможность стартовать не одному, а сразу двоим, то, конечно, я это все приветствую", - сказал Бородавко РИА Новости.