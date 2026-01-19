Юных российских бейсболистов допустили к турнирам без ограничений

«

"Решение принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета, который последовательно отстаивает принцип свободного доступа молодежи к международному спорту вне зависимости от политических факторов. Расширение списка олимпийских видов спорта, где наши юные спортсмены могут выступать без ограничения, - это важный сигнал для детско-юношеского спорта и подтверждение того, что диалог Олимпийского комитета России с МОК и международными федерациями о защите интересов спортсменов и развитии спорта дает свои плоды", - говорится в сообщении ОКР.