https://ria.ru/20260119/beysbol-2068893117.html
Юных российских бейсболистов допустили к турнирам без ограничений
Юных российских бейсболистов допустили к турнирам без ограничений - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Юных российских бейсболистов допустили к турнирам без ограничений
Исполнительный совет Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC) допустил российских и белорусских спортсменов до 18 лет до международных соревнований под РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T20:00:00+03:00
2026-01-19T20:00:00+03:00
2026-01-19T20:00:00+03:00
спорт
олимпийский комитет россии (окр)
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/107781/23/1077812371_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8c3fc4013af1e93edefa6605dfb8fd64.jpg
https://ria.ru/20260119/kerling-2068885505.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/107781/23/1077812371_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_e31c32cf4075bb96869de7688533e472.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, олимпийский комитет россии (окр), международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Олимпийский комитет России (ОКР), Международный олимпийский комитет (МОК)
Юных российских бейсболистов допустили к турнирам без ограничений
Всемирная конфедерация бейсбола допустила российских юниоров с флагом и гимном
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Исполнительный совет Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC) допустил российских и белорусских спортсменов до 18 лет до международных соревнований под эгидой организации без ограничений, сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета России (ОКР).
«
"Решение принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета, который последовательно отстаивает принцип свободного доступа молодежи к международному спорту вне зависимости от политических факторов. Расширение списка олимпийских видов спорта, где наши юные спортсмены могут выступать без ограничения, - это важный сигнал для детско-юношеского спорта и подтверждение того, что диалог Олимпийского комитета России с МОК и международными федерациями о защите интересов спортсменов и развитии спорта дает свои плоды", - говорится в сообщении ОКР.
Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами.