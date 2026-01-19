Рейтинг@Mail.ru
Юных российских бейсболистов допустили к турнирам без ограничений - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
20:00 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/beysbol-2068893117.html
Юных российских бейсболистов допустили к турнирам без ограничений
Юных российских бейсболистов допустили к турнирам без ограничений - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Юных российских бейсболистов допустили к турнирам без ограничений
Исполнительный совет Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC) допустил российских и белорусских спортсменов до 18 лет до международных соревнований
https://ria.ru/20260119/kerling-2068885505.html
Юных российских бейсболистов допустили к турнирам без ограничений

Всемирная конфедерация бейсбола допустила российских юниоров с флагом и гимном

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Исполнительный совет Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC) допустил российских и белорусских спортсменов до 18 лет до международных соревнований под эгидой организации без ограничений, сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета России (ОКР).
"Решение принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета, который последовательно отстаивает принцип свободного доступа молодежи к международному спорту вне зависимости от политических факторов. Расширение списка олимпийских видов спорта, где наши юные спортсмены могут выступать без ограничения, - это важный сигнал для детско-юношеского спорта и подтверждение того, что диалог Олимпийского комитета России с МОК и международными федерациями о защите интересов спортсменов и развитии спорта дает свои плоды", - говорится в сообщении ОКР.
Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами.
Всемирная федерация керлинга допустила российских юниоров с флагом и гимном
