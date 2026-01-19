Рейтинг@Mail.ru
Авербух заявил, что рад возвращению Косторной и Куницы
10:12 19.01.2026
Авербух заявил, что рад возвращению Косторной и Куницы
Авербух заявил, что рад возвращению Косторной и Куницы - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Авербух заявил, что рад возвращению Косторной и Куницы
Очень хорошо, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вместе с супругом Георгием Куницей решили продолжить карьеру после рождения ребенка, в... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
фигурное катание
спорт
евгений плющенко
алена косторная
илья авербух
спорт, евгений плющенко, алена косторная, илья авербух
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко, Алена Косторная, Илья Авербух
Авербух заявил, что рад возвращению Косторной и Куницы

Авербух отметил, что возвращение Косторной положительно скажется на конкуренции

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Очень хорошо, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вместе с супругом Георгием Куницей решили продолжить карьеру после рождения ребенка, в парном катании необходима конкуренция, заявил РИА Новости вице-чемпион Олимпийских игр хореограф и постановщик программ Илья Авербух.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Косторная и Куница перешли в школу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Пара при этом продолжит сотрудничество со своим основным тренером Сергеем Росляковым.
"Здорово, что ребята продолжают спортивную карьеру. Безусловно, они талантливые фигуристы, а нам в парах нужна конкуренция. Поэтому я всесторонне приветствую то, что они решили продолжить карьеру. Желаю им удачи, чтобы у них все получилось. Но прогнозы делать не буду", - сказал Авербух.
Косторная и Куница выступают вместе с 2023 года. В августе того же года фигуристы поженились, осенью 2025-го у супругов родился сын. В декабре Косторная сообщила РИА Новости, что они с супругом намерены вернуться к соревнованиям в текущем сезоне. Будучи в одиночном катании, Косторная представляла "Ангелы Плющенко" в сезоне-2020/21.
Фигурное катание
 
