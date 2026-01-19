Авербух заявил, что рад возвращению Косторной и Куницы

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Очень хорошо, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вместе с супругом Георгием Куницей решили продолжить карьеру после рождения ребенка, в парном катании необходима конкуренция, заявил РИА Новости вице-чемпион Олимпийских игр хореограф и постановщик программ Илья Авербух.

Косторная и Куница выступают вместе с 2023 года. В августе того же года фигуристы поженились, осенью 2025-го у супругов родился сын. В декабре Косторная сообщила РИА Новости, что они с супругом намерены вернуться к соревнованиям в текущем сезоне. Будучи в одиночном катании, Косторная представляла "Ангелы Плющенко" в сезоне-2020/21.