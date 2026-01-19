Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" нанес поражение "Адмиралу" в матче КХЛ
Хоккей
 
14:46 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/akbars-2068807150.html
"Ак Барс" нанес поражение "Адмиралу" в матче КХЛ
"Ак Барс" нанес поражение "Адмиралу" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
"Ак Барс" нанес поражение "Адмиралу" в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" на выезде выиграл у "Адмирала" из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T14:46:00+03:00
2026-01-19T14:46:00+03:00
хоккей
спорт
илья карпухин
александр барабанов
алексей пустозеров
ак барс
адмирал
металлург (магнитогорск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044422954_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_227e8cf27effa625b8c86c98328eca45.jpg
https://ria.ru/20260119/sharipzyanov-2068771676.html
"Ак Барс" нанес поражение "Адмиралу" в матче КХЛ

"Ак Барс" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккеисты "Ак Барса"
Хоккеисты Ак Барса - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" на выезде выиграл у "Адмирала" из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла во Владивостоке в понедельник и завершилась со счетом 5:2 (3:0, 0:2, 2:0) в пользу "Ак Барса". В составе победителей шайбы забросили Радэль Замалтдинов (4-я минута), Александр Барабанов (19), Алексей Пустозеров (19), Илья Карпухин (44) и Артем Галимов (60). У "Адмирала" голы на свой счет записали Владимир Брюквин (22) и Дмитро Тимашов (32).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
19 января 2026 • начало в 12:30
Завершен
Адмирал
2 : 5
Ак Барс
01:07 • Владимир Брюквин
(Павел Шэн, Степан Старков)
11:47 • Дмитро Тимашов
(Георгий Солянников, Семен Ручкин)
03:58 • Radel Zamaltdinov
(Никита Дыняк, Mitchell Miller)
Александр Барабанов
(Артем Галимов, Илья Сафонов)
19‎’‎ • Алексей Пустозеров
03:59 • Илья Карпухин
19:33 • Артем Галимов
(Илья Сафонов, Александр Барабанов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Четвертую шайбу "Ак Барса", которая была записана на защитника казанцев Карпухина, в собственные ворота отправил капитан "Адмирала" чех Либор Шулак.
"Ак Барс" (66 очков) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Адмирал" (34), потерпевший шестое поражение подряд, замыкает таблицу. 21 января "Адмирал" и "Ак Барс" вновь встретятся во Владивостоке.
В другом матче лидер Востока магнитогорский "Металлург" на выезде нанес поражение хабаровскому "Амуру" со счетом 4:3 (1:0, 0:2, 3:1).
