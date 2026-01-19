"Ак Барс" нанес поражение "Адмиралу" в матче КХЛ

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" на выезде выиграл у "Адмирала" из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла во Владивостоке в понедельник и завершилась со счетом 5:2 (3:0, 0:2, 2:0) в пользу "Ак Барса". В составе победителей шайбы забросили Радэль Замалтдинов (4-я минута), Александр Барабанов (19), Алексей Пустозеров (19), Илья Карпухин (44) и Артем Галимов (60). У "Адмирала" голы на свой счет записали Владимир Брюквин (22) и Дмитро Тимашов (32).
19 января 2026 • начало в 12:30
Завершен
01:07 • Владимир Брюквин
(Павел Шэн, Степан Старков)
11:47 • Дмитро Тимашов
(Георгий Солянников, Семен Ручкин)
03:58 • Radel Zamaltdinov
(Никита Дыняк, Mitchell Miller)
19’ • Алексей Пустозеров
03:59 • Илья Карпухин
19:33 • Артем Галимов
Четвертую шайбу "Ак Барса", которая была записана на защитника казанцев Карпухина, в собственные ворота отправил капитан "Адмирала" чех Либор Шулак.
"Ак Барс" (66 очков) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Адмирал" (34), потерпевший шестое поражение подряд, замыкает таблицу. 21 января "Адмирал" и "Ак Барс" вновь встретятся во Владивостоке.