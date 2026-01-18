https://ria.ru/20260118/zerafa-2068589273.html
Зерафе грозит пожизненное отстранение после боя с Никитой Цзю
Зерафе грозит пожизненное отстранение после боя с Никитой Цзю - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Зерафе грозит пожизненное отстранение после боя с Никитой Цзю
Австралийскому боксеру Майклу Зерафе грозит пожизненная дисквалификация после признанного несостоявшимся поединка за второстепенный пояс Всемирной боксерской... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Австралийскому боксеру Майклу Зерафе грозит пожизненная дисквалификация после признанного несостоявшимся поединка за второстепенный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе (до 72,6 кг) против Никиты Цзю, сообщает news.com.au со ссылкой на издание Code Sports.
Рефери остановил и объявил несостоявшимся поединок между Зерафой и Цзю
, который состоялся 16 января. В конце второго раунда боя в Брисбене (Австралия) соперники столкнулись головами, после чего Зерафа пожаловался врачу, что он ничего не видит.
По информации СМИ, контракт Зерафы с промоутерской компанией No Limit Boxing будет разорван, в то время как телеканал Fox Sports намерен во второй раз внести боксера в черный список.
Зерафе 33 года, он одержал 34 победы при пяти поражениях на профессиональном ринге.