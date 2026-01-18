Рейтинг@Mail.ru
11:04 18.01.2026
Зерафе грозит пожизненное отстранение после боя с Никитой Цзю
спорт, никита цзю, wbo, бокс
Единоборства, Спорт, Никита Цзю, WBO, Бокс
Зерафе грозит пожизненное отстранение после боя с Никитой Цзю

Зерафу могут пожизненно отстранить после поединка с Никитой Цзю

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Австралийскому боксеру Майклу Зерафе грозит пожизненная дисквалификация после признанного несостоявшимся поединка за второстепенный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе (до 72,6 кг) против Никиты Цзю, сообщает news.com.au со ссылкой на издание Code Sports.
Рефери остановил и объявил несостоявшимся поединок между Зерафой и Цзю, который состоялся 16 января. В конце второго раунда боя в Брисбене (Австралия) соперники столкнулись головами, после чего Зерафа пожаловался врачу, что он ничего не видит.
По информации СМИ, контракт Зерафы с промоутерской компанией No Limit Boxing будет разорван, в то время как телеканал Fox Sports намерен во второй раз внести боксера в черный список.
Зерафе 33 года, он одержал 34 победы при пяти поражениях на профессиональном ринге.
Поединок Никиты Цзю признали несостоявшимся
16 января, 15:37
 
