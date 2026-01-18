Рейтинг@Mail.ru
"Собрался и показал": Вяльбе похвалила Большунова за выступление в Казани
18.01.2026
"Собрался и показал": Вяльбе похвалила Большунова за выступление в Казани
"Собрался и показал": Вяльбе похвалила Большунова за выступление в Казани
лыжные гонки
спорт
александр большунов
елена вяльбе
федерация лыжных гонок россии (флгр)
"Собрался и показал": Вяльбе похвалила Большунова за выступление в Казани

КАЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победами на шестом этапе Кубка России в Казани начал повторять свое прошлогоднее выступление, заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
В воскресенье Большунов стал победителем скиатлона. Ранее в Казани он выиграл первую гонку в сезоне, победив на дистанции 15 км свободным стилем.
«
"Как и в прошлом году, он начал свои победы с Казани и в этом сезоне повторяет этот успех. Кстати, Саша тоже болел в новогодние праздники, но собрался и показал отличный результат", - сказала Вяльбе журналистам.
Большунову 29 лет. Он выиграл три золотые медали на Олимпиаде в Пекине. Также он является чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки "Тур де Ски".
Дарья Непряева (слева) и Наталья Непряева - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Вяльбе не считает Непряеву лидером сборной
