Лыжные гонки
 
15:08 18.01.2026 (обновлено: 15:17 18.01.2026)
Вяльбе не считает Непряеву лидером сборной
Вяльбе не считает Непряеву лидером сборной
Вяльбе не считает Непряеву лидером сборной

Вяльбе считает, что лыжнице Дарье Непряевой еще очень далеко до ее сестры

КАЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Единственной представительнице женской сборной России по лыжным гонкам на международной арене Дарье Непряевой еще очень далеко до ее старшей сестры Натальи Терентьевой, заявила журналистам президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Савелий Коростелев.
"Я думаю, лидер сборной сейчас не в Европе, она здесь, просто она ожидает ребенка. Давайте не будем Наталью (Терентьеву) списывать со счетов. Даше, как ни крути, еще до Натальи очень‑очень далеко. И даже Веронике Степановой до Натальи тоже еще очень далеко", - заявила Вяльбе.
Терентьевой 30 лет. Она стала олимпийской чемпионкой в 2022 году в эстафете. Кроме того, в активе спортсменки серебряная и две бронзовые медали Игр, одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира, а также победа в Кубке мира и на многодневке "Тур де Ски". В ноябре Терентьева объявила в соцсетях о том, что она и ее супруг призер Олимпийских игр Александр Терентьев ждут второго ребенка.
