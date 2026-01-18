Рейтинг@Mail.ru
Лыжные гонки
 
15:00 18.01.2026
Вяльбе заявила, что из лыжников никто больше не получит нейтральный статус
Вяльбе заявила, что из лыжников никто больше не получит нейтральный статус
лыжные гонки
спорт
елена вяльбе
дарья непряева
савелий коростелев
Новости
Вяльбе заявила, что из лыжников никто больше не получит нейтральный статус

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила журналистам, что среди российских лыжников никто больше не получит нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Савелий Коростелев.
"Все наши спортсмены находятся в тех или иных ведомственных структурах. Кто-то в Росгвардии, кто-то в ЦСКА, кто-то в "Динамо". У них есть ведомственные соревнования, они получают там зарплату. Нечего это со мной обсуждать, это их работа. Все, кто мог, уже получили нейтральный статус, больше никто не получит. Я это не обсуждаю", - подчеркнула Вяльбе.
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль
Коростелев стал пятым в "разделке" на этапе Кубка мира
Вчера, 13:54
 
Лыжные гонкиСпортЕлена ВяльбеДарья НепряеваСавелий Коростелев
 
