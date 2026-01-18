Вяльбе заявила, что из лыжников никто больше не получит нейтральный статус

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила журналистам, что среди российских лыжников никто больше не получит нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Савелий Коростелев.
"Все наши спортсмены находятся в тех или иных ведомственных структурах. Кто-то в Росгвардии, кто-то в ЦСКА, кто-то в "Динамо". У них есть ведомственные соревнования, они получают там зарплату. Нечего это со мной обсуждать, это их работа. Все, кто мог, уже получили нейтральный статус, больше никто не получит. Я это не обсуждаю", - подчеркнула Вяльбе.