"Это поступок": Тарасова в восторге от анонса Валиевой
Фигурное катание
 
13:21 18.01.2026
"Это поступок": Тарасова в восторге от анонса Валиевой
"Это поступок": Тарасова в восторге от анонса Валиевой - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
"Это поступок": Тарасова в восторге от анонса Валиевой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что она в восторге от новости о возвращении фигуристки Камилы Валиевой на соревнования. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
фигурное катание
спорт
татьяна тарасова
камила валиева
спорт, татьяна тарасова, камила валиева
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Тарасова, Камила Валиева
"Это поступок": Тарасова в восторге от анонса Валиевой

Тарасова рассказала, что ее привело в восторг заявление Валиевой о возвращении

Камила Валиева
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что она в восторге от новости о возвращении фигуристки Камилы Валиевой на соревнования.
Срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил истек 25 декабря. В воскресенье спортсменка сообщила, что выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.
"Я в восторге от этой новости! Молодец. Это поступок! Она покажет ровно то, что может сегодня. Не была на ее тренировках, но думаю, она уже может очень многое", - сказала Тарасова.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Авербух назвал возвращение Валиевой в спорт кинематографичной историей
16 января, 18:29
16 января, 18:29
 
Фигурное катание
 
