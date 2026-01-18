https://ria.ru/20260118/valieva-2068600436.html
"Это поступок": Тарасова в восторге от анонса Валиевой
"Это поступок": Тарасова в восторге от анонса Валиевой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что она в восторге от новости о возвращении фигуристки Камилы Валиевой на соревнования. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
"Это поступок": Тарасова в восторге от анонса Валиевой
Тарасова рассказала, что ее привело в восторг заявление Валиевой о возвращении