Чимаев лично опроверг слухи о своей гибели в ДТП
Чимаев лично опроверг слухи о своей гибели в ДТП - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Чимаев лично опроверг слухи о своей гибели в ДТП
Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев на своей странице Instagram* опроверг слухи о своей гибели и заявил,... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Чимаев лично опроверг слухи о своей гибели в ДТП
Чимаев заявил, что жив и находится в Абу-Даби