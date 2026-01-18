Рейтинг@Mail.ru
Чимаев лично опроверг слухи о своей гибели в ДТП - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
20:05 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/ufc-2068646097.html
Чимаев лично опроверг слухи о своей гибели в ДТП
Чимаев лично опроверг слухи о своей гибели в ДТП - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Чимаев лично опроверг слухи о своей гибели в ДТП
Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев на своей странице Instagram* опроверг слухи о своей гибели и заявил,... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T20:05:00+03:00
2026-01-18T20:05:00+03:00
единоборства
спорт
абу-даби
оаэ
россия
хамзат чимаев
грозный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037161326_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_7b0cbec1af2473fbcde9fbc470d19ccb.jpg
https://ria.ru/20260118/chimaev-2068642059.html
https://ria.ru/20251205/chimaev-2059955003.html
абу-даби
оаэ
россия
грозный
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037161326_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_081a73f0b199d5d0da7c1dab5071aa29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, абу-даби, оаэ, россия, хамзат чимаев, грозный
Единоборства, Спорт, Абу-Даби, ОАЭ, Россия, Хамзат Чимаев, Грозный
Чимаев лично опроверг слухи о своей гибели в ДТП

Чимаев заявил, что жив и находится в Абу-Даби

© UFCХамзат Чимаев
Хамзат Чимаев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© UFC
Хамзат Чимаев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ГРОЗНЫЙ, 18 янв - РИА Новости. Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев на своей странице Instagram* опроверг слухи о своей гибели и заявил, что жив и находится в Абу-Даби.
Ранее в социальных сетях стали распространятся утверждения о том, что Чимаев якобы погиб в результате крупной аварии в Грозном. В субботу гибель спортсмена в ДТП опроверг РИА Новости президент бойцовского клуба "Ахмат" Мурад Бичуев.
Секретарь Совета Безопасности Чечни Адам Кадыров проводит совещание с командирами силовых ведомств республики. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Хамзат Чимаев опубликовал фото с Адамом Кадыровым
Вчера, 19:23
Теперь же Чимаев опубликовал видео, записанное за рулем автомобиля.
"Мы живы, не умирали, может кто-то и хотел нашей смерти… В Абу-Даби, погода неплохая… Не хороните меня", - сказал Чимаев.
Боец выступает за бойцовский клуб "Ахмат" с 2023 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Хамзат Чимаев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Чимаев пригласил Дурова в свой угол на следующий бой
5 декабря 2025, 08:45
 
ЕдиноборстваСпортАбу-ДабиОАЭРоссияХамзат ЧимаевГрозный
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала