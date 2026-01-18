https://ria.ru/20260118/sobolenko-2068596831.html
Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Первая ракетка мира Соболенко вышла во второй круг Australian Open