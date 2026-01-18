Рейтинг@Mail.ru
18.01.2026

Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Теннис
 
12:34 18.01.2026
Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
теннис
спорт
арина соболенко
анастасия павлюченкова
australian open
спорт, арина соболенко, анастасия павлюченкова, australian open
Теннис, Спорт, Арина Соболенко, Анастасия Павлюченкова, Australian Open
Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Первая ракетка мира Соболенко вышла во второй круг Australian Open

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В матче первого круга посеянная под первым номером Соболенко обыграла француженку Тьянцоа Ракотомангу со счетом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
18 января 2026 • начало в 11:10
Завершен
Арина Соболенко
2 : 06:46:1
Sarah Rakotomanga
Календарь Турнирная таблица История встреч
Соболенко является двукратной победительницей Australian Open и финалисткой прошлогоднего розыгрыша.
Во втором круге соперницей белоруски станет победительница встречи Анастасия Павлюченкова (Россия) - Бай Чжосюань (Китай).
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Мирра Андреева поднялась на седьмую строчку в рейтинге WTA
Вчера, 08:15
 
ТеннисСпортАрина СоболенкоАнастасия ПавлюченковаAustralian Open
 
