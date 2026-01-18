Рейтинг@Mail.ru
Фигуристы из Франции выиграли чемпионат Европы, Дэвис и Смолкин - шестые - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
01:14 18.01.2026 (обновлено: 07:07 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/sizeron-2068561538.html
Фигуристы из Франции выиграли чемпионат Европы, Дэвис и Смолкин - шестые
Фигуристы из Франции выиграли чемпионат Европы, Дэвис и Смолкин - шестые - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Фигуристы из Франции выиграли чемпионат Европы, Дэвис и Смолкин - шестые
Французы Лоранс Фурнье-Бодри и олимпийский чемпион Гийом Сизерон стали победителями соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате Европы по фигурному катанию,... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T01:14:00+03:00
2026-01-18T07:07:00+03:00
фигурное катание
спорт
гийом сизерон
марко фаббри
шарлен гиньяр
международный союз конькобежцев (isu)
диана дэвис
глеб смолкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002593262_0:140:1440:950_1920x0_80_0_0_e5954f3fcf3ed016c9db080042e3fe82.jpg
https://ria.ru/20260117/egadze-2068541755.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002593262_0:5:1440:1085_1920x0_80_0_0_29a4a999af5d1054b10df805a7d54dec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, гийом сизерон, марко фаббри, шарлен гиньяр, международный союз конькобежцев (isu), диана дэвис, глеб смолкин
Фигурное катание, Спорт, Гийом Сизерон, Марко Фаббри, Шарлен Гиньяр, Международный союз конькобежцев (ISU), Диана Дэвис, Глеб Смолкин
Фигуристы из Франции выиграли чемпионат Европы, Дэвис и Смолкин - шестые

Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли чемпионат Европы, Дэвис и Смолкин - шестые

© Фото : Fédération Française des Sports de Glace / Schaël MarcéusГийом Сизерон и Лоранс Фурнье‑Бодри
Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье‑Бодри - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Fédération Française des Sports de Glace / Schaël Marcéus
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Французы Лоранс Фурнье-Бодри и олимпийский чемпион Гийом Сизерон стали победителями соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате Европы по фигурному катанию, который завершился в английском Шеффилде.
По итогам ритм-танца и произвольного танца они набрали 222,43 балла (86,93+135,50). Сизерон стал шестикратным чемпионом Европы, выступавшая ранее за Канаду и Данию Фурнье-Бодри завоевала золото впервые. Серебро у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (210,34; 84,48+125,86), бронзовыми призерами стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (209,51; 85,47+124,04).
Уроженка Москвы Евгения Лопарева в паре с французом Жоффре Бриссо (204,72; 82,38+122,34) заняли четвертое место. Ранее выступавшие за Россию представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали шестыми (199,31; 78,67+120,64).
Испанка София Валь и уроженец Санкт-Петербурга Асаф Казимов (173,73; 67,11+106,62) расположились на 14-й строчке, выступающие за Венгрию россиянка Мария Игнатьева и украинец Даниил Семко (171,63; 67,74+103,89) - на 15-й.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Этери Тутберидзе и Ника Егадзе - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат Европы
17 января, 20:21
 
Фигурное катаниеСпортГийом СизеронМарко ФаббриШарлен ГиньярМеждународный союз конькобежцев (ISU)Диана ДэвисГлеб Смолкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала