Фигуристы из Франции выиграли чемпионат Европы, Дэвис и Смолкин - шестые

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Французы Лоранс Фурнье-Бодри и олимпийский чемпион Гийом Сизерон стали победителями соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате Европы по фигурному катанию, который завершился в английском Шеффилде.

По итогам ритм-танца и произвольного танца они набрали 222,43 балла (86,93+135,50). Сизерон стал шестикратным чемпионом Европы, выступавшая ранее за Канаду и Данию Фурнье-Бодри завоевала золото впервые. Серебро у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (210,34; 84,48+125,86), бронзовыми призерами стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (209,51; 85,47+124,04).

Уроженка Москвы Евгения Лопарева в паре с французом Жоффре Бриссо (204,72; 82,38+122,34) заняли четвертое место. Ранее выступавшие за Россию представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали шестыми (199,31; 78,67+120,64).

Испанка София Валь и уроженец Санкт-Петербурга Асаф Казимов (173,73; 67,11+106,62) расположились на 14-й строчке, выступающие за Венгрию россиянка Мария Игнатьева и украинец Даниил Семко (171,63; 67,74+103,89) - на 15-й.