"Ахмат" разгромил сербский клуб ОФК на сборах в Турции
Футбол
 
19:04 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/rpl-2068639798.html
"Ахмат" разгромил сербский клуб ОФК на сборах в Турции
"Ахмат" разгромил сербский клуб ОФК на сборах в Турции - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
"Ахмат" разгромил сербский клуб ОФК на сборах в Турции
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над белградской командой ОФК во втором контрольном матче на зимних тренировочных сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T19:04:00+03:00
2026-01-18T19:04:00+03:00
футбол
спорт
белек
турция
мохамед конате
брайан мансилья
офк (белград)
ахмат
спорт, белек, турция, мохамед конате, брайан мансилья, офк (белград), ахмат
Футбол, Спорт, Белек, Турция, Мохамед Конате, Брайан Мансилья, ОФК (Белград), Ахмат
"Ахмат" разгромил сербский клуб ОФК на сборах в Турции

"Ахмат" одержал победу над белградской командой ОФК

Мохамед Конате
Мохамед Конате - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Мохамед Конате. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над белградской командой ОФК во втором контрольном матче на зимних тренировочных сборах в Турции.
Встреча в Белеке завершилась победой "Ахмата" со счетом 3:0. Мячи забили Галымжан Кенжебек (37-я минута), Мохамед Конате (45) и Брайан Мансилья (53).
Во вторник "Ахмат" проиграл сербскому "Нови-Пазару" (0:1) в товарищеской встрече. Матчем с ОФК команда завершила первый сбор. Следующие пройдут также в Белеке с 24 января по 3 февраля и с 8 по 19 февраля.
Футболист Ахмата Фелиппе Кардосо - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Португальский клуб обвинили в обходе санкций при продаже Кардосо "Ахмату"
16 января, 16:47
 
ФутболСпортБелекТурцияМохамед КонатеБрайан МансильяОФК (Белград)Ахмат
 
