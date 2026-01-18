https://ria.ru/20260118/rpl-2068639798.html
"Ахмат" разгромил сербский клуб ОФК на сборах в Турции
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над белградской командой ОФК во втором контрольном матче на зимних тренировочных сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
"Ахмат" одержал победу над белградской командой ОФК