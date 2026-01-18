Рейтинг@Mail.ru
12:37 18.01.2026
Плющев отреагировал на решение "Рейнджерс" по Панарину
Плющев отреагировал на решение "Рейнджерс" по Панарину
Плющев отреагировал на решение "Рейнджерс" по Панарину

Плющев считает, что Панарин сможет быстро найти новую команду в НХЛ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сможет быстро найти новую команду.
В пятницу на странице клуба в соцсети X было опубликовано письмо генерального менеджера клуба Криса Друри, в котором тот объявил о начале перестройки команды и отметил, что, вероятно, в скором времени "Рейнджерс" попрощаются с некоторыми из своих нынешних лидеров. Как сообщило позднее издание Sportsnet, одним из них стал Панарин. Спортсмен заявил, что находится в замешательстве в связи с решением команды не продлевать с ним контракт.
"Сложно говорить о причинах, когда не находишься в системе команды и не знаешь, что там происходит. Иногда так бывает, что от услуг игрока отказываются. Просто мы не знаем, что предшествует этому решению. Возможно, есть серьезные причины. Но по игровым качествам, думаю, что Панарин не будет долго не востребован", - сказал Плющев РИА Новости.
Уйти к Овечкину или послать Нью-Йорк к черту? Панарин покинет "Рейнджерс"!
Хоккей Владимир Плющев Спорт Национальная хоккейная лига (НХЛ) Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин
 
