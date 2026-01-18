Плющев отреагировал на решение "Рейнджерс" по Панарину

«

"Сложно говорить о причинах, когда не находишься в системе команды и не знаешь, что там происходит. Иногда так бывает, что от услуг игрока отказываются. Просто мы не знаем, что предшествует этому решению. Возможно, есть серьезные причины. Но по игровым качествам, думаю, что Панарин не будет долго не востребован", - сказал Плющев РИА Новости.