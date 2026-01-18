"Все еще в замешательстве": Панарин прокомментировал ситуацию с контрактом

«

"Я все еще в замешательстве, но да - команда решила пойти в другом направлении. Я принимаю это. Сейчас я игрок "Рейнджерс", поэтому должен выкладываться на 100% в каждой игре", - приводит слова Панарина журналист Дэн Розен в соцсети Х.