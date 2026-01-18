Рейтинг@Mail.ru
"Все еще в замешательстве": Панарин прокомментировал ситуацию с контрактом - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
02:03 18.01.2026 (обновлено: 06:55 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/panarin-2068563321.html
"Все еще в замешательстве": Панарин прокомментировал ситуацию с контрактом
"Все еще в замешательстве": Панарин прокомментировал ситуацию с контрактом - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
"Все еще в замешательстве": Панарин прокомментировал ситуацию с контрактом
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин заявил, что находится в замешательстве в связи с решением... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T02:03:00+03:00
2026-01-18T06:55:00+03:00
хоккей
спорт
артемий панарин
нью-йорк рейнджерс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986682078_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_5bae7dd3135c57fa98de32a2ff63c095.jpg
https://ria.ru/20260117/panarin-2068558735.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986682078_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8b7f0536bbf39cfa174fae7061656d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артемий панарин, нью-йорк рейнджерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Артемий Панарин, Нью-Йорк Рейнджерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Все еще в замешательстве": Панарин прокомментировал ситуацию с контрактом

Панарин находится в замешательстве из-за ситуации с контрактом с "Рейнджерс"

© Фото : x.com/nyrangersАртемий Панарин
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : x.com/nyrangers
Артемий Панарин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин заявил, что находится в замешательстве в связи с решением команды не продлевать с ним сотрудничество.
В пятницу на странице клуба в соцсети X было опубликовано письмо генерального менеджера клуба Криса Друри, в котором тот объявил о начале перестройки команды и отметил, что, вероятно, в скором времени "Рейнджерс" попрощаются с некоторыми из своих нынешних лидеров. Как сообщило позднее издание Sportsnet, одним из них стал Панарин.
«

"Я все еще в замешательстве, но да - команда решила пойти в другом направлении. Я принимаю это. Сейчас я игрок "Рейнджерс", поэтому должен выкладываться на 100% в каждой игре", - приводит слова Панарина журналист Дэн Розен в соцсети Х.

Контракт Панарина с "Рейнджерс", за который он выступает с 2019 года, действует до конца июня 2026-го. По нему россиянин зарабатывает около 11,6 млн долларов в год.
Панарину 34 года. До перехода в "Рейнджерс" он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 924 очка (320 голов + 604 передачи) в 800 матчах регулярного чемпионата. В текущем сезоне нападающий провел 48 игр, в которых совершил 54 результативных действия (18 голов + 36 передач).
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Дубль Панарина в 800-м матче в НХЛ помог "Рейнджерс" победить
17 января, 23:51
 
ХоккейСпортАртемий ПанаринНью-Йорк РейнджерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала