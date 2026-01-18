"Все еще в замешательстве": Панарин прокомментировал ситуацию с контрактом

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин заявил, что находится в замешательстве в связи с решением команды не продлевать с ним сотрудничество.
В пятницу на странице клуба в соцсети X было опубликовано письмо генерального менеджера клуба Криса Друри, в котором тот объявил о начале перестройки команды и отметил, что, вероятно, в скором времени "Рейнджерс" попрощаются с некоторыми из своих нынешних лидеров. Как сообщило позднее издание Sportsnet, одним из них стал Панарин.
"Я все еще в замешательстве, но да - команда решила пойти в другом направлении. Я принимаю это. Сейчас я игрок "Рейнджерс", поэтому должен выкладываться на 100% в каждой игре", - приводит слова Панарина журналист Дэн Розен в соцсети Х.
Контракт Панарина с "Рейнджерс", за который он выступает с 2019 года, действует до конца июня 2026-го. По нему россиянин зарабатывает около 11,6 млн долларов в год.
Панарину 34 года. До перехода в "Рейнджерс" он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 924 очка (320 голов + 604 передачи) в 800 матчах регулярного чемпионата. В текущем сезоне нападающий провел 48 игр, в которых совершил 54 результативных действия (18 голов + 36 передач).
