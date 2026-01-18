https://ria.ru/20260118/olimpiada-2068627272.html
Тарасова заявила, что не получала предложений комментировать Олимпиаду
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала РИА Новости, что не получала предложений прокомментировать Олимпийские игры в Италии. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
