Тарасова заявила, что не получала предложений комментировать Олимпиаду
Фигурное катание
Фигурное катание
 
17:12 18.01.2026
Тарасова заявила, что не получала предложений комментировать Олимпиаду
Тарасова заявила, что не получала предложений комментировать Олимпиаду
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала РИА Новости, что не получала предложений прокомментировать Олимпийские игры в Италии. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
италия, россия, татьяна тарасова, зимние олимпийские игры 2026
Италия, Россия, Татьяна Тарасова, Зимние Олимпийские игры 2026, Фигурное катание
Тарасова заявила, что не получала предложений комментировать Олимпиаду

Тарасова заявила, что ей не предлагали комментировать Олимпиаду

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТатьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Татьяна Тарасова. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала РИА Новости, что не получала предложений прокомментировать Олимпийские игры в Италии.
Ранее журналист Владимир Иванов в своем Telegram-канале сообщил, что зимние Олимпийские игры 2026 года в России покажет платформа Okko.
«
"Нет, меня не приглашали, - ответила Тарасова на вопрос, поступило ли ей предложение прокомментировать выступления фигуристов на Олимпийских играх. - Вы знаете, я хотела бы посмотреть Олимпиаду. Не работать, а смотреть. Я так много работала на Олимпийских играх, что имею право и посмотреть".
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
16 января, 08:00
16 января, 08:00
 
Фигурное катание, Италия, Россия, Татьяна Тарасова, Зимние Олимпийские игры 2026
 
