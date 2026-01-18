https://ria.ru/20260118/odom-2068584524.html
Двукратного чемпиона НБА задержали за вождение в нетрезвом виде
Двукратного чемпиона НБА задержали за вождение в нетрезвом виде - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Двукратного чемпиона НБА задержали за вождение в нетрезвом виде
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ламар Одом задержан и обвинен в вождении в состоянии алкогольного опьянения, сообщает TMZ. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T10:07:00+03:00
2026-01-18T10:07:00+03:00
2026-01-18T10:07:00+03:00
баскетбол
спорт
ламар одом
лос-анджелес клипперс
майами хит
лос-анджелес лейкерс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/68974/71/689747153_0:182:2000:1307_1920x0_80_0_0_14024c469c74d88578f0fdc5b0fc8f95.jpg
https://ria.ru/20260118/leykers-2068581420.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/68974/71/689747153_9:0:1992:1487_1920x0_80_0_0_f8ff8d64e9209304442cbf50555b8711.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ламар одом, лос-анджелес клипперс, майами хит, лос-анджелес лейкерс, нба
Баскетбол, Спорт, Ламар Одом, Лос-Анджелес Клипперс, Майами Хит, Лос-Анджелес Лейкерс, НБА
Двукратного чемпиона НБА задержали за вождение в нетрезвом виде
Двукратный чемпион НБА Одом задержан за пьяную езду в США