Рейтинг@Mail.ru
Двукратного чемпиона НБА задержали за вождение в нетрезвом виде - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
10:07 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/odom-2068584524.html
Двукратного чемпиона НБА задержали за вождение в нетрезвом виде
Двукратного чемпиона НБА задержали за вождение в нетрезвом виде - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Двукратного чемпиона НБА задержали за вождение в нетрезвом виде
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ламар Одом задержан и обвинен в вождении в состоянии алкогольного опьянения, сообщает TMZ. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T10:07:00+03:00
2026-01-18T10:07:00+03:00
баскетбол
спорт
ламар одом
лос-анджелес клипперс
майами хит
лос-анджелес лейкерс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/68974/71/689747153_0:182:2000:1307_1920x0_80_0_0_14024c469c74d88578f0fdc5b0fc8f95.jpg
https://ria.ru/20260118/leykers-2068581420.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/68974/71/689747153_9:0:1992:1487_1920x0_80_0_0_f8ff8d64e9209304442cbf50555b8711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ламар одом, лос-анджелес клипперс, майами хит, лос-анджелес лейкерс, нба
Баскетбол, Спорт, Ламар Одом, Лос-Анджелес Клипперс, Майами Хит, Лос-Анджелес Лейкерс, НБА
Двукратного чемпиона НБА задержали за вождение в нетрезвом виде

Двукратный чемпион НБА Одом задержан за пьяную езду в США

© Фото : AP Photo/Brandon Wade, FileЛамар Одом
Ламар Одом - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : AP Photo/Brandon Wade, File
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ламар Одом задержан и обвинен в вождении в состоянии алкогольного опьянения, сообщает TMZ.
Экс-спортсмен был остановлен полицией утром в субботу. Помимо вождения в нетрезвом виде, Одому предъявлены обвинения в превышении скорости и неправильной смене полосы движения.
В 2013 году Одом уже задерживался за вождение в нетрезвом виде.
Одому 46 лет. В НБА он выступал за "Лос-Анджелес Клипперс", "Майами Хит", "Лос-Анджелес Лейкерс", с которым в 2009 и 2010 годах стал чемпионом лиги, и "Даллас Маверикс". В составе сборной США он завоевал бронзу Олимпийских игр 2004 года и стал чемпионом мира в 2010-м.
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Лейкерс" без Дончича проиграли "Портленду" в матче НБА
Вчера, 09:27
 
БаскетболСпортЛамар ОдомЛос-Анджелес КлипперсМайами ХитЛос-Анджелес ЛейкерсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала