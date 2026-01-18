Рейтинг@Mail.ru
Непряева стала 16-й в "разделке" на этапе Кубка мира в Оберхофе
16:17 18.01.2026
Непряева стала 16-й в "разделке" на этапе Кубка мира в Оберхофе
Россиянка Дарья Непряева заняла 16-е место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам
лыжные гонки
спорт
оберхоф
швеция
швейцария
тереза штадлобер
йонна сундлинг
дарья непряева
оберхоф
швеция
швейцария
спорт, оберхоф, швеция, швейцария, тереза штадлобер, йонна сундлинг, дарья непряева, спортивный арбитражный суд (cas), лыжные виды спорта
Лыжные гонки, Спорт, Оберхоф, Швеция, Швейцария, Тереза Штадлобер, Йонна Сундлинг, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS), Лыжные виды спорта
Непряева стала 16-й в "разделке" на этапе Кубка мира в Оберхофе

Лыжница Непряева заняла 16-е место в "разделке" на этапе Кубка мира в Оберхофе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДарья Непряева
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россиянка Дарья Непряева заняла 16-е место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам, прошедшего в немецком Оберхофе.
Победу в гонке одержала шведка Моа Илар, преодолевшая дистанцию за 24 минуты 37 секунд. Второй стала австрийка Тереза Штадлобер (отставание - 0,7 секунды), третье место заняла еще одна представительница Швеции - Йонна Сундлинг (+20,8). Непряева отстала от победительницы на 56,3 секунды.
Седьмой этап Кубка мира пройдет с 23 по 25 января в Гомсе (Швейцария).
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Савелий Коростелев.
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Коростелев стал пятым в "разделке" на этапе Кубка мира
Вчера, 13:54
 
Лыжные гонкиСпортОберхофШвецияШвейцарияТереза ШтадлоберЙонна СундлингДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)Лыжные виды спорта
 
