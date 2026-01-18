https://ria.ru/20260118/nepryaeva-2068620351.html
Непряева стала 16-й в "разделке" на этапе Кубка мира в Оберхофе
Непряева стала 16-й в "разделке" на этапе Кубка мира в Оберхофе
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россиянка Дарья Непряева заняла 16-е место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам, прошедшего в немецком Оберхофе.
Победу в гонке одержала шведка Моа Илар, преодолевшая дистанцию за 24 минуты 37 секунд. Второй стала австрийка Тереза Штадлобер (отставание - 0,7 секунды), третье место заняла еще одна представительница Швеции - Йонна Сундлинг (+20,8). Непряева отстала от победительницы на 56,3 секунды.
Седьмой этап Кубка мира пройдет с 23 по 25 января в Гомсе (Швейцария).
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Савелий Коростелев.